Tous les jours, il y a plus d’une chose que nous répétons. Consulter un Google Sheets, remplir des statistiques, envoyer des mails… Certains utilisent un mélange de Google Sheets, formulaires et Zapier, pour automatiser des tâches, mais cela n’est pas forcément plus pratique et prend parfois plus de temps.

Macro est un outil qui aide les équipes à optimiser leurs processus manuels et répétitifs. Comment ? Grâce à une puissante checklist qui permet aux équipes de documenter rapidement les processus, d’assigner des tâches, de suivre les progrès et d’automatiser les actions courantes. Derrière Macro, se cache Peter et Derrick, les deux cofondateurs.

Un outil qui permet à toutes les équipes d’être organisée



Concrètement, Macro permet aux équipes de facilement documenter leurs workflow, assigner des tâches précises, suivre les avancements et automatiser des actions communes.

Pour entrer une nouvelle tâche, il suffit de cliquer sur « Create a new task ». Il faut ensuite ajouter un titre, puis les différentes tâches à réaliser, ajouter des documents ou encore créer des formulaires. Macro s’intègre également avec des outils comme Gmail, Twello, AirTable, DocuSign et bien d’autres. Des variables sont intégrées à Macro, comme le nom, le prénom, etc. Lorsqu’une tâche est complétée, il suffit de l’indiquer pour passer à la suivante. Enfin, des deadlines peuvent être ajoutées.

Un suivi simple à titre individuel et collectif

Par exemple pour l’ajout d’un restaurant sur une plateforme, il faudra appeler le restaurant. Une tâche sera alors créée avec cette action, une description de cette dernière. D’autres tâches peuvent alors être ajoutées afin d’avoir une vision globale sur l’avancement d’une mission.

Des automatisations peuvent aussi être ajoutées à chaque étape, comme par exemple, l’ajout d’une information dans une base de données.

Une boîte de réception est disponible dans Macro. Cette dernière permet de voir les tâches ou missions à réaliser, afin de toujours être à jour. Macro propose également des templates pour ceux qui sont en manque d’inspiration.

Dans quel cas utiliser Macro ? Pour l’onboarding de nouveaux clients, vendeurs ou prestataires de services, pour les processus inter-fonctionnels, l’onboarding des employés, l’approbation de workflows, le lancement de produits et bien d’autres situations.

Macro est pour le moment un outil gratuit. Une offre payante sera prochainement disponible pour les entreprises.