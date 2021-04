Envoyer des newsletters, des campagnes de lead generation c’est bien. Le problème c’est quand les adresses mail disponibles ne sont pas valides ou erronées. Conséquences : les mails ne sont pas envoyés et surtout sont retournés à l’expéditeur. La délivrabilité des emails est un paramètre important, pour préserver sa réputation

Pour améliorer cette dernière, Email List Validation est un outil très pratique. Cette alternative à ZeroBounce, NeverBounce permet de nettoyer rapidement les listes de mails pour se débarrasser des mails abandonnés ou invalides. De cette manière la délivrabilité est améliorée et la réputation maintenue. Un outil complet pour les spécialistes du marketing et les commerciaux qui souhaitent que leurs mails atterrissent dans la bonne boîte de réception.

Un outil pour nettoyer vos listes mails en masse

L’outil nettoie rapidement et efficacement les listes et surtout, est conforme au RGPD. Un cryptage puissant est utilisé pour protéger les données des utilisateurs. Un système de vérification à plusieurs niveaux est proposé pour garantir la meilleure délivrabilité.

Avec Email List Validation il n’y a pas besoin de copier/coller les adresses mail une par une. Toutes les listes peuvent être téléchargées directement sur la plateforme ou bien utiliser les intégrations CRM ou services marketing (SendGrid, ActiveCampaign, HubSpot, MailChimp). Ainsi il est possible d’analyser les anciennes listes d’adresses mails et les nouvelles adresses. Une vérification en temps réel grâce à l’API de l’outil, disponible en quatre langues, facile à personnaliser et à intégrer à son écosystème.

Email List Validation génère des rapports personnalisés permettant de voir le pourcentage de vos emails qui sont effectivement envoyés à partir de vos listes.

Une offre unique est proposée sur Email List Validation. Un accès à vie est proposé pour seulement 59 dollars au lieu de 1099 dollars. Pour ce prix, 1 million de crédits par an sont disponible, l’API en temps réel, et le nettoyage des listes.

