Facebook a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs un meilleur contrôle de leur fil d’actualité. Parmi elles, la possibilité d’activer un mode chronologique.

Il existait déjà un mode chronologique depuis un certain temps déjà, mais il a été placé, si ce n’est masqué, dans des endroits peu faciles d’accès. Plus tôt, au mois d’octobre, Facebook a lancé un mode « Favoris ». Il permet de sélectionner plusieurs amis afin de faire apparaître leurs publications en priorité dans le fil d’actualité. Il est également possible d’accéder à un fil uniquement dédié aux favoris. Désormais, ces deux classements seront disponibles dans un menu collé en haut de l’écran.

Voilà qui devrait être utile… à condition qu’ils soient utilisés. Il faut dire que le plus scruté des réseaux sociaux est souvent accusé d’enfermer les utilisateurs dans une bulle. Son algorithme leur propose continuellement des contenus auxquels ils vont potentiellement s’intéresser ou adhérer. Un élément pour lequel Facebook a été pointé du doigt lors d’une récente audience devant le Congrès américain.

L’entreprise de Mark Zuckerberg tente donc de montrer patte blanche. Cependant, leur présence dans un menu persistant pourrait être éphémère. Facebook a précisé à The Verge que lorsqu’un mode n’est pas utilisé durant 7 jours, il ne sera plus affiché. L’utilisateur devra se rendre dans les menus pour le remettre en place.

En complément, Facebook en a profité pour étendre sa fonctionnalité « pourquoi est-ce que je vois cette publication ? ». Il s’agit d’un élément accessible lorsque vous cliquez sur les trois points en haut à droite d’une publication. Cela permet d’avoir plus d’informations lorsqu’on vous présente une publicité, lorsque la publication d’une page remonte, etc. Facebook ayant eu la fâcheuse tendance d’abuser des « recommandé pour vous » lorsque nos amis s’identifient les uns les autres sous des contenus par exemple. La fonction « pourquoi est-ce que je vois cette publication ? » s’appliquera désormais à ces contenus.

Facebook ne précise pas si ces nouveaux éléments, notamment les filtres, seront accessibles depuis un ordinateur. Ils devraient cependant être lancés « dans les semaines qui viennent ».