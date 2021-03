1 000 clients, c’est l’objectif de toute jeune entreprise qui va se lancer. Parfois même, l’objectif est plus petit, 10, 100, 500 clients, chaque se fixe des objectifs. Au moment de se lancer, les questions sont souvent les mêmes : mon produit va-t-il plaire ? Vais-je vendre … ?

Pour en finir avec ce stress, Ali AbouelAtta a lancée le concept de First 1000, une newsletter qui chaque dimanche à 15 heures (heure française), présente le cas d’une startup bien précise et explique comment cette dernière a réussi à obtenir ses 1000 premiers clients.

Parmi les entreprises dont la stratégie a déjà été dévoilée et analysée, on retrouve Snapchat, Slice, Tinder, Spotify, Bloomberg et bien d’autres.

Par exemple pour Spotify, il est expliqué comment « ils ont réussi à créer « l’illusion » d’un produit meilleur pour gagner leurs premiers clients. Dans le cas d’Airbnb, il est expliqué comment « ils ont utilisé les céréales pour financer les premiers jours de l’entreprise. »

Cette newsletter remporte un franc succès comme en témoigne le mur de l’amour, avec des tweets de différents abonnés.

I have been reading First 1000 by @abouelatta_ali Interesting analysis on how a range of amazing companies found their first 1000 customers. Great food for thought on how we might succeed.https://t.co/un7VLiFzgC

— CraigCarlyon.com (@CraigCarlyon) March 21, 2021