En 2021, la transformation digitale est plus que jamais au cœur des entreprises. Depuis une dizaine d’années, l’EM Normandie forme ses étudiants à prendre part à cette révolution. Pour que la transformation numérique soit toujours synonyme de performance et de compétitivité, il est important de repenser la stratégie globale et les business models, l’organisation du travail mais aussi la relation client au sein des entreprises. Nous sommes partis à la rencontre de cinq diplômés de l’École qui travaillent dans le digital.

Les formations de l’EM Normandie dans le numérique

Dans chacune des formations de l’EM Normandie, il y a une part de numérique. Quel que soit le secteur d’activité, les étudiants en école de commerce doivent aujourd’hui avoir des bases solides dans le digital. C’est par exemple le cas du MSc Marketing and Digital in Luxury and Lifestyle, conçu pour répondre aux exigences et aux besoins des recruteurs du secteur du luxe qui recherchent des compétences globales en marketing à 360°.

En revanche, si les métiers du numérique vous intéressent particulièrement, vous pouvez aussi vous spécialiser. Plusieurs formations ont été pensées pour former les futurs professionnels du numérique : le M2 Entrepreneuriat Digital forme des profils “T-Shaped” à la fois généralistes et spécialistes. Il combine une connaissance large du business / e-business et des pratiques e-marketing / commerciales en intégrant les nouveaux business model.

Vous pouvez également opter pour le M2 Stratégie digitale et innovation qui forme les étudiants pour accompagner les organisations dans leur transformation digitale. Enfin, si vous souhaitez vous spécialiser dans l’intelligence artificielle, faites le choix du Master of Science Artificial Intelligence for Marketing Strategy. À la sortie de l’EM Normandie, vous aurez les armes nécessaires pour appréhender le monde de l’innovation et serez en mesure de transformer votre entreprise vers de nouveaux modèles.

Quels débouchés dans le digital après une Grande École de commerce ?

Dans cette série de podcasts, découvrez le métier de Money Chief Officer avec Wilfried Yver. En Jordanie, cet ancien étudiant de l’EM Normandie pilote les activités digitales et data d’Orange. Il accompagne également l’activité du service financier digital : Orange Money. C’est au cours d’un voyage aux États-Unis dans les années 90 que Wilfried a découvert sa passion pour le digital. Depuis son passage par l’EM Normandie, il a trouvé sa place dans cet écosystème.

Jonathan Kam vous parle de son rôle de COO (Chief Operating Officer) et co-fondateur de Botmind : “le métier de Botmind c’est l’automatisation des réponses. Le réseau de l’EM Normandie m’a permis de lancer cette entreprise. Mes anciens camarades m’apportent des conseils sur l’entrepreneuriat, sur la bonne gestion d’une équipe et certains m’apportent même des clients”.

Vous découvrirez également le métier de consultant CRM avec Baptiste Saint-James. Richard Aurey vous parlera de son quotidien d’UX Designer chez Capgemini et enfin, Yannis Boukhiba vous présentera son quotidien en tant qu’Account Executive dans le Saas chez EasyMovie. Bonne écoute sur Culture Numérique.