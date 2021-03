Annoncé depuis quelque temps déjà, l’Assistant SNCF, l’application de transport multimodal du groupe ferroviaire, permet désormais pour les utilisateurs franciliens de recharger leur pass Navigo depuis un iPhone (la fonctionnalité était déjà disponible sur Android).

En juin 2019, la SNCF lançait son application l’Assistant SNCF, dont l’ambition était de devenir la première plateforme d’optimisation de trajet en France, de la recherche à la réservation de billets. Pari réussi pour le service présent sur le téléphone d’un quart des français. Ouvert à tous les opérateurs de mobilité́, publics comme privés, l’Assistant SNCF s’est enrichi de nombreuses fonctionnalités en deux ans : calcul de l’itinéraire, informations/alertes voyageurs en temps réel en cas de perturbation, achat de titres de transport ou bien réservation de VTC, trottinettes électriques ou encore covoiturage. Une application couteau suisse permettant de rivaliser avec des services déjà bien implantés tels que Google Maps ou CityMapper.

Il est enfin possible de recharger son passe Navigo sur l’Assistant SNCF depuis un iPhone.

Attendue depuis quelque temps par de nombreux utilisateurs d’iPhone, la recharge de son pass Navigo est désormais disponible au sein de l’Assistant SNCF. La fonctionnalité déjà proposée aux utilisateurs Android depuis janvier 2020 devrait permettre de réduire un peu plus les files d’attente aux bornes de recharge. Apple rechignant en effet jusque-là à ouvrir sa technologie NFC (qu’elle contrôle scrupuleusement) à Île-de-France Mobilités (IDFM) qui menait les discussions pour l’intégration de cette technologie. C’est désormais chose faite, et tous les propriétaires d’iPhone 7 au minimum, peuvent à présent acheter et recharger leur forfait Navigo directement depuis l’Assistant grâce à Apple Pay. L’achat se réalise facilement : il suffit de se rendre dans l’onglet « Acheter un titre », puis de laisser son téléphone détecter le pass en le plaçant au dos du téléphone. Il n’y a plus qu’à sélectionner le forfait voulu et à accepter le paiement Apple Pay pour recharger son abonnement.

Une offre enrichie avec l’arrivée des vélos à assistance électrique Pony

Dans sa volonté de proposer toujours plus de mobilités douces à ses utilisateurs, l’Assistant SNCF profite également de cette mise à jour pour y ajouter l’intégration de l’offre de vélo en libre service Pony. Alors qu’elle proposait ce service depuis octobre dernier à Paris, Grenoble et Bordeaux, l’offre s’enrichit aujourd’hui avec l’arrivée des vélos Pony à assistance électrique. 500 vélos Pony à assistance électrique sont disponibles pour ce lancement le long des lignes 1 et 13 du métro pour créer un « vélo-pony-train ». Puis l’offre devrait atteindre 1500 vélos à Paris d’ici le mois de juillet. Les vélos sont accessibles au tarif fixe de 1,90€ le trajet.

La société qui existe depuis 1938 continue sa transition vers le digital. Bien consciente du chemin qui lui reste à parcourir, l’entreprise cherche à améliorer l’expérience utilisateur. La prochaine étape pour le groupe en plus de la refonte tarifaire (Easy TGV) sera de regrouper les différentes applications SNCF (OUI.sncf, TGV InOUI Pro, OUIGO…) au sein de l’Assistant SNCF. Un projet qui devrait arriver en fin d’année.