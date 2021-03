À l’ère du télétravail, Microsoft réfléchit à de multiples outils pour améliorer la communication au sein des entreprises. En début de semaine, la firme américaine a ainsi dévoilé l’arrivée d’une fonctionnalité permettant de retranscrire en direct les échanges vocaux d’une réunion Teams.

Un compte rendu de réunion en quelques clics

En juillet 2020, Microsoft annonçait lors de son évènement Ignite 2020 plusieurs nouveautés à venir pour sa plateforme Teams. Parmi ces dernières, nous retrouvions la transcription en direct des réunions. Initialement prévue pour septembre dernier, la fonctionnalité est finalement arrivée ce mardi 23 mars 2021.

Alimentée par une intelligence artificielle, cette dernière permet d’identifier chaque intervenant lors d’une réunion et de retranscrire en temps réel ses paroles. Un panneau latéral récapitule l’ensemble des échanges à l’écrit. Après une réunion, les collaborateurs ont ainsi l’occasion de récupérer les retranscriptions directement sur l’application bureau et web ou depuis l’événement de la réunion dans le calendrier Teams.

Pour le moment, la transcription en direct est uniquement disponible en anglais pour les réunions programmées. De plus, seuls les clients ayant la version E3, E5, Business ou Standard de Microsoft 365 peuvent en profiter.

« Fournir une transcription en direct avec une grande précision, une latence minimale et un bon rapport coût-efficacité à l’échelle de l’entreprise a été l’un des défis les plus difficiles à relever dans le secteur », explique,Shalendra Chhabra, responsable de l’IA conversationnelle pour les réunions Microsoft Teams, dans un billet de blog. « Au cours des deux dernières années, nous avons fait des progrès considérables pour résoudre ce problème et avons considérablement amélioré nos modèles de précision, en utilisant le contexte de la réunion en temps réel et une IA de pointe », a-t-il continué.

Teams : le nouveau fer de lance de Microsoft

Avec la crise sanitaire, Microsoft a saisi l’opportunité de valoriser sa plateforme de communication Teams auprès des entreprises. Désormais, l’objectif de la compagnie est de proposer de nouveaux outils durables pouvant perdurer même après le retour du travail présentiel.

Récemment, la firme de Redmond a par exemple annoncé l’arrivée du chiffrement de bout en bout afin de sécuriser les conversations entre deux interlocuteurs. Deux nouvelles applications pour Microsoft Teams ont aussi vu le jour : Bulletins et Milestones. La première permettra de diffuser des informations aux équipes à l’instar d’un Intranet, tandis que la seconde offrira aux managers un outil de gestion afin de suivre et assigner des tâches aux employés.

Même si le télétravail est pour le moment généralisé, Microsoft réfléchit aussi à proposer des solutions aux entreprises qui souhaitent privilégier un retour au présentiel. La société a par exemple présenté les Intelligent Speakers, des enceintes connectées à Teams, ou encore des moniteurs Dell intégrants des boutons dédiés à sa plateforme.