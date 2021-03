Le réseau social Twitter, continue de réfléchir à de nouvelles façons d’améliorer l’expérience utilisateur. Après avoir pensé à une fonctionnalité permettant d’annuler des tweets, l’entreprise souhaiterait désormais introduire de nouveaux émojis afin que les utilisateurs réagissent aux publications.

Depuis des années, Twitter permet de réagir de trois façons différentes aux tweets : le commentaire, le retweet et le like. Le réseau social souhaite cependant offrir plus d’interactions entre ses utilisateurs. L’entreprise a ainsi introduit en janvier 2020 la possibilité de réagir sous forme d’émojis aux messages privés, une fonctionnalité fortement inspirée de Messenger. Aujourd’hui, la plateforme de Jack Dorsey semblerait vouloir s’inspirer davantage de Facebook en ajoutant aux tweets de nouvelles réactions.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F

— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021