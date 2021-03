En marketing, faire des reportings est une mission commune. Avoir une visibilité sur les campagnes et les actions est nécessaire afin de tirer des leçons, améliorer sa stratégie ou encore changer de stratégie. Le problème, c’est qu’il faut aller chercher les données, les KPIs sur diverses plateformes et surtout créer des rapports ou mettre ces derniers à jour.

Grâce à Reportz, le reporting devient un jeu d’enfant. L’outil automatise la création et la mise à jour des rapports afin de suivre les KPIs en temps réel et partager ces données avec des clients. Reportez est un outil de reporting intuitif entièrement personnalisable, qui tire partie des données en temps réel sur l’ensemble des canaux marketing. Un outil très pratique qui risque de faciliter le quotidien des marketeurs, des freelances…

Toutes les données marketing sont centralisées

Avec Reportz, l’ensemble du processus de reporting est automatisé et mis à jour régulièrement, sans effort supplémentaire. De cette manière, le système de reporting est accéléré et surtout, les données sont partagées de manière transparente avec les clients.

Reportz offre un tableau de bord personnalisé, basé sur les KPIs. Les KPIs à mettre en avant sont à définir, afin de se concentrer sur les données les plus importantes. Les tableaux de bord peuvent intégrer des données provenant de différentes sources afin de centraliser tous les paramètres décisionnels.

Le processus de création de ces derniers est très simple. Sur l’outil, un nombre illimité d’utilisateurs peut être ajouté, ce qui facilite la collaboration au sein d’une entreprise. Des sous-domaines personnalisés peuvent être attribués aux tableaux de bord, des rapports automatiques peuvent également être envoyés par mail. Enfin, les tableaux de bord peuvent être protégés par mot de passe, afin que seules les personnes autorisées n’y accèdent.

Des données mises à jour en temps réel

Reportz s’intègre avec un grand nombre d’outils, comme Google Analytics, SEMrush, Instagram, WooCommerce… Des templates sont proposés pour le SEO, le PPC, les réseaux sociaux, le e-commerce. Les templates sont entièrement personnalisables.

Reportz est proposé avec une promotion intéressante. Pour 69 dollars au lieu de 2304, il est possible de créer et personnaliser 20 tableaux de bord. Pour plus de tableaux de bord, d’autres offres sont proposées avec des remises intéressantes.

