La vidéo est un format de contenu populaire. Pour les démos clients, pour expliquer un concept, pour obtenir des retours d’expérience, les possibilités offertes par la vidéo sont nombreuses. Un site a besoin d’un bon wording, mais pas seulement. Une vidéo peut être un outil supplémentaire pour attirer l’attention des visiteurs ou leur expliquer simplement un concept. Cependant, intégrer une vidéo peut être difficile et le travail autour de la vidéo peut sembler complexe.

Pour faciliter cette tâche et rendre un site plus personnel et plus attrayant, embed.so a la solution ! Cet outil permet de créer une vidéo prête à être intégrée à n’importe quel site en quelques minutes. Derrière embed.co se cache l’équipe de testimonial.to, un outil qui simplifie la collecte de témoignages clients en permettant aux clients de réaliser des témoignages vidéo facilement.

Intégrer une vidéo en moins de 3 minutes

Le fonctionnement d’embed.co est très simple. Dans un premier temps, il faut ajouter une vidéo à l’outil ou bien en enregistrer une directement depuis le navigateur.

La seconde étape consiste à personnaliser la vidéo intégrée. Pour cela, il est possible d’ajouter un CTA pour rediriger sur une page précise par exemple, envoyer un mail ou ouvrir la fenêtre Crisp.chat. D’autres intégrations sont à venir. Il suffit de copier le code pour ajouter la vidéo à un site !

Enfin, embed.co offre un tableau de bord complet permettant de suivre toutes les vidéos intégrées au même endroit.

Embed.co peut être testé gratuitement avec une vidéo. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, deux offres payantes sont proposées. Une à 99 dollars, permettant d’intégrer deux vidéos sur un site (voir plus et le prix change en conséquence), avec un nombre illimité de pages vues, un hébergement et un streaming gratuit. L’offre payante à 10 dollars par mois offre les mêmes fonctionnalités que l’offre à vie, avec 5 dollars supplémentaires par vidéo.