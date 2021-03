Le 23 mars 2021, Bilibili a annoncé son introduction à la bourse de Hong Kong. D’après les informations de CNBC, 25 millions d’actions au prix unitaire de 808 dollars hongkongais – soit 104,6 dollars par American depositary share (ADS) – doivent être émises. L’entreprise chinoise prévoit ainsi de lever 2,6 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse dans le cas de l’attribution d’une option surallocation aux banques d’investissement. À ce moment-là, 3,75 millions d’actions supplémentaires seraient émises.

Bilibili est actuellement cotée aux États-Unis au Nasdaq. Sur l’année passée, l’action de Bilibili a bondi de plus de 400 %. En réalisant une entrée en bourse à Hong Kong, l’entreprise suit les pas d’Alibaba, de JD.com ou encore de Baidu, qui sont cotées à la fois aux États-Unis et à Hong Kong. L’introduction est prévue pour le 29 mars 2021 et Bilibili sera enregistrée sous le code « 9626 ».

Bilibili propose un site de partage de vidéos sur les thèmes de fandom d’anime, de manga et de jeux vidéo. La majorité des revenus de l’entreprise découlent de jeux mobiles et de cadeaux virtuels que les utilisateurs peuvent offrir en direct aux streamers.