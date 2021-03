Pour être visible de nos jours, il est essentiel de créer du contenu. Cela peut passer par des livres blancs, des guides, des checklists… Il faut faire preuve de créativité pour sortir ces contenus, les mettre à disposition d’un public et surtout faire parler de soi ou de sa marque.

The Template Tribe est une entreprise proposant une multitude de template Canva pour diverses niches, les coaches, les personnes proposant des cours en ligne… Un abonnement est proposé pour accéder à tous les modèles. L’offre du jour permet d’accéder à 4 templates précis : Lead Magnet/eBook, Workbooks et questionnaires, Checklists et les cours de bienvenue !

Des templates destinés aux créateurs de contenus en ligne

L’avantage du pack proposé par The Template Tribe est que ce dernier est 100% personnalisable, du contenu pur et dur (à savoir le texte), en passant par les couleurs, les images ou encore les polices d’écriture.

Passons en détails les 4 templates proposés. Le premier comprend 70 pages personnalisables qu’il est possible de choisir et de mélanger afin de créer un lead magnet, un guide PDF ou encore un ebook à vendre.

Le second offre 45 pages personnalisables pour créer un workbook, une feuille de cours, ou encore un guide PDF afin de compléter des formations en ligne. Le troisième template est dédié aux checklists, au guide et fournit 40 pages personnalisables. Pour finir, le quatrième template est dédié aux cours de bienvenue et à la présentation d’un cours. Pour cela 40 pages personnalisables sont fournies.

Un aperçu des modèles est disponible juste ici. Avec ces quatre templates il est possible d’obtenir une base pour se lancer dans la création d’un ebook, d’un lead magnet, sans avoir à partir de zéro. Le contenu étant personnalisable, ce dernier peut facilement correspondre à l’image de marque d’une entreprise en particulier.

Le pack avec les 4 templates est actuellement proposé à seulement 39 dollars à vie. Pour ce prix, les 4 fichiers séparés sont compris, la personnalisation à 100% des templates, des photos sont incluses ainsi que des tutoriels pour éditer les templates.

