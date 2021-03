Ce mardi 23 mars, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a tenu une conférence de presse pour donner plus d’informations sur la mission d’Ingenuity qui, si tout se passe comme prévu, opérera très bientôt le tout premier vol motorisé sur une autre planète.

Ce petit hélicoptère est en effet l’un des éléments qui rend la mission Mars 2020 si attrayante et spéciale. Pesant un petit peu moins de 2 kilogrammes et équipé d’un panneau solaire, l’aéronef est parvenu à allumer ses batteries lorsqu’il se trouvait dans l’espace, et doit désormais voler dans l’atmosphère extrêmement ténue de la planète rouge. S’il y parvient, alors de nouvelles possibilités s’ouvriront pour les scientifiques : les appareils volants pourraient leur permettre de se rendre dans des lieux inatteignables depuis le sol et ainsi découvrir de nouvelles zones sur les astres qu’ils souhaitent explorer.

Les chercheurs du JPL, qui ont mis au point Ingenuity, ont ainsi annoncé avoir trouvé la zone de vol pour leur engin. Cette dernière devait remplir plusieurs critères : « Une zone où l’hélicoptère peut décoller en toute sécurité, et où il peut atterrir en toute sécurité après le vol », a expliqué Håvard Grip, le pilote (à distance) en chef de l’appareil. Par chance, ils se sont rendu compte qu’une telle zone se trouvait à proximité de Perseverance, dans lequel Ingenuity est encore niché.

Drop it like a bot. @NASAPersevere just released the debris shield that protected the #MarsHelicopter during landing.

So begins the process to safely deliver Ingenuity to the surface of the planet. See all the steps here (p.20): https://t.co/Sr212FNyJO pic.twitter.com/5jt1WbppoU

— NASA JPL (@NASAJPL) March 21, 2021