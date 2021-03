Clubhouse c’est l’application qui fait du bruit depuis quelques mois. Son concept, l’arrivée d’un programme dédié aux créateurs pour qu’ils monétisent leurs émissions ou encore une enquête ouverte par la CNIL, les sujets sont nombreux et l’application fait couler beaucoup d’encre. D’autres réseaux sociaux tentent également de copier le concept, afin de développer la partie audio et se faire une place face à Clubhouse.

Alors que de nombreux outils existent pour maximiser l’utilisation de Clubhouse, sa photo de profil, améliorer la visibilité des événements, ces derniers sont tous développés par des tiers et non Clubhouse directement. Aujourd’hui c’est Twiso que l’on met en avant. Un outil simple qui permet de faire la promotion des événements Clubhouse et croître son audience.

Se différencier facilement sur les réseaux sociaux



Le concept de Twiso est simple. Il s’agit d’un outil qui permet de personnaliser une page événement en un simple clic. À l’heure actuelle lorsqu’une room est créée et que l’événement est partagé sur les réseaux sociaux, la miniature de l’événement n’est pas vraiment originale et sexy.

Twiso génère automatiquement des pages événements Clubhouse personnalisées. Il suffit de copier le lien de l’événement dans Twiso et trois templates sont alors proposés pour se démarquer. Les miniatures sont optimisées pour les réseaux sociaux afin d’obtenir directement les informations clés.

Un outil gratuit avec de nombreuses fonctionnalités

Avec Twiso l’objectif étant de faire la différence, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi face aux nombreux événements créés au quotidien sur l’application.

D’autres fonctionnalités vont être ajoutées sur Twiso à l’avenir, comme des templates supplémentaires, des formulaires email pour rester en contact avec les participants ou les personnes intéressées par l’événement, mais aussi des formulaires pour monétiser les événements privés.

Twiso est un outil gratuit à utiliser sans modération pour maximiser la visibilité de vos rooms Clubhouse ! Par ailleurs, Twiso propose également de nombreux templates pour aider les entreprises à se démarquer avec des visuels attrayants.