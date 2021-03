Une étude conduite par le MIT Harvard révèle qu’un collaborateur heureux dans ses fonctions est 31% plus productif et 9 fois plus loyal; preuve que la productivité des équipes réside dans le bien-être des employés ! Catalyseur des transformations de la société, la crise sanitaire a révélé chez les entreprises un ardent besoin de changement. En parallèle, la demande des collaborateurs de s’impliquer dans des actions sociales, sociétales et environnementales est grandissante. Les entreprises examinent leur modèle social et économique, et se doivent de replacer les salariés au cœur de leur stratégie en les impliquant dans l’intensification de leur démarche de responsabilité sociale et environnementale. Comment la RSE peut permettre aux entreprises de mettre en place des solutions concrètes pour redonner du sens au quotidien des collaborateurs? Comment retrouver la cohésion entre collaborateurs en temps de télétravail et quels sont les nouveaux comportements observés à l’égard de la RSE?

CitizenWave, l’application collaborative qui permet aux entreprises d’accélérer la cohésion et l’engagement des collaborateurs par le développement durable, propose le jeudi 25 mars, un webinar sur les nouvelles attentes des salariés et en particulier autour des sujets d’engagement RSE dans leur entreprise. Lors de cette conférence en ligne, trois experts interviendront pour répondre aux questions soulevées précédemment; Charles-Henry Margnat, Fondateur de Positive Work Place parlera du bien-être des collaborateurs au travail. Stéphane Champion, Fondateur de CitizenWave interviendra également dans ce webinar et apportera son analyse sur les fondements de l’engagement des collaborateurs autour des sujets de développement durable. Enfin, le fondateur de Greenswitch, Marc Sauerbrey, délivrera ses conseils pour aider les entreprises à pivoter vers une organisation durable.

A la recherche du sens perdu

Le télétravail devenant une norme et la crise sanitaire ne touchant pas à sa fin, les collaborateurs s’isolent : le lien social se perd et avec lui, la motivation des salariés. Pour remédier à ces maux, les entreprises ont tout intérêt à prendre soin de leurs équipes, et à cultiver le bien-être au travail, notamment au travers d’une démarche RSE sincère, inclusive et collaborative. Les experts du Webinar « RSE, QVT : les tendances 2021 sur les attentes des salariés » répondent à ces problématiques. Charles-Henry Margnat parlera de l’expérience employé et rappellera l’importance du capital humain et de la mobilisation des collaborateurs sur ces sujets sociétaux et environnementaux. Il s’agira ici de comprendre pourquoi il est primordial de placer l’humain au cœur de la stratégie de l’entreprise. Pour cela, il est notamment nécessaire d’identifier les risques psychosociaux et les fragilités des salariés afin d’agir en conséquence. Les collaborateurs travaillent de plus en plus depuis leur domicile et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est sensiblement fragilisé. Le bien-être au travail est un impératif que les entreprises ne peuvent plus relayer au second plan. Il est capital de considérer chaque collaborateur comme un créateur de richesse et de performance.

Lors de cette conférence en ligne, Stéphane Champion expliquera comment (ré)engager les salariés en (re) donnant du sens dans leurs missions. Il délivrera ses conseils pour mettre en place une démarche RSE participative et engageante. La RSE est de plus en plus plébiscitée par les salariés : 59% d’entre eux aimeraient être plus impliqués dans les initiatives sociales, sociétales et environnementales de leur entreprise. Pour mettre en place une démarche RSE sincère et inclusive, les entreprises peuvent désormais s’appuyer sur des outils digitaux collaboratifs et innovants.

Plus que jamais, les entreprises comptent sur leurs talents pour faire face aux crises humaines, sanitaires et sociales. Il est nécessaire d’agir pour que la performance accompagne l’épanouissement professionnel. Dans ce webinar, Marc Sauerbrey démontrera par des exemples d’actions concrètes comment impliquer les collaborateurs dans la stratégie de l’entreprise, dont ils perçoivent le sens.

C’est certain, l’entreprise de demain sera construite sur des valeurs sociales et environnementales. L’humain occupe la première place dans le bal des préoccupations des collaborateurs et les entreprises se doivent d’encourager et abonder les actions RSE des salariés. Le jeudi 25 mars 2021, de 11h à 12h, les experts Charles-Henry Margnat, Stéphane Champion, et Marc Sauerbrey interviendront dans le webinar « RSE, QVT : les tendances 2021 sur les attentes des salariés » et répondront à toutes les questions sur les bonnes pratiques d’une RSE participative et l’engagement des collaborateurs.