Digitalisation à « marche forcée », E-commerce en tant que canal de distribution unique, systèmes de distribution chamboulés, audiences vertigineuses… Le changement de paradigme opéré en 2020 amène les entreprises et les organisations à repenser complètement les objectifs assignés au digital.

Pour tirer profit du rebond de 2021, il est indispensable de se poser les bonnes questions sur sa stratégie digitale, et plus particulièrement sur sa stratégie d’acquisition.

Au regard d’une situation économique tout au moins incertaine, il est nécessaire de challenger ses leviers d’acquisition de business digital, de les remettre en perspective, et de les voir sous un angle neuf. Cet angle, c’est celui du redémarrage. Celui du J-0, pour pouvoir en exiger de nouveaux objectifs, redéfinir une nouvelle stratégie d’acquisition adaptée à la situation, et tirer parti des audiences toujours croissantes et solvables offertes par le digital.

Traffic from scratch to cash !

Pour redémarrer, que ce soit du SEO ou du trafic publicitaire, se pose toujours la question du résultat : Quel résultat attendre d’une action globale, ciblée ou restreinte ? Quand commence l’action ? Quand arrivent les résultats ?

Si la compétition digitale est permanente, il convient de fixer un J-0, le jour ou tout redémarre, le jour où l’on se met sur de nouveaux rails, avec de nouvelles ambitions.

Si l’on considérait simplement que le jour J c’était aujourd’hui, et que tout recommençait maintenant, quels objectifs se fixer et comment les atteindre ?!

Pour répondre à toutes vos questions sur vos stratégies d’acquisition, CyberCité organise les 6 et 7 Avril 2021 deux journées complètes de webinaires et de RDV personnalisés pour challenger vos objectifs digitaux « from scratch to cash » !

Pendant ces deux jours de partages d’expériences, de cas clients et d’expertises mises en exergue, CyberCité donne RDV à celles et ceux qui veulent challenger leur stratégie de Marketing Digital : SEO, Social Ads, Social Media, SEA…

Deux jours de webinars et de RDV thématiques pour tirer profit des meilleurs techniques SEO, des évolutions de la plateforme Google Ads et de Youtube, plateformes les plus à même de générer des nouvelles sources d’audiences et de revenu.

Tous les webinars seront animés par nos expert(e)s CyberCité, une experte Google interviendra sur la conférence dédiée à Youtube, et l’agence OnlySo sera également présente !

Lors de ces 2 jours, vous pourrez également prendre des RDV personnalisés avec l’un de nos expert(e)s, pour rentrer dans le concret de votre stratégie, de votre site web, et ainsi se mettre en mode « scratch to cash » ! A chaque thématique proposée, seront proposés des créneaux de Meetings en visio pour aborder vos problématiques et vos challenges digitaux.