Tout site web mérite d’être protégé. Le site, mais aussi les données enregistrées et collectées, une protection adéquate doit être mise en place. Les failles de sécurité et les fuites de données sont communes et il ne faudrait pas que des données si précieuses soient compromises. Il est donc essentiel de mettre en place des outils dédiés à la sécurité, pour se protéger des menaces.

C’est tout ce que propose WebTotem. Cette web application est tout simplement un assistant dédiée à la cybersécurité qui protège les pages web et surveille activement les menaces. L’outil s’avère très utile pour tous les propriétaires de site web, mais aussi les hébergeurs. Les menaces sont analysées en temps réel et des protections sont en place afin d’éviter ces dernières. Un outil pratique pour ne pas s’inquiéter toutes les 5 minutes.

Une protection globale pour éviter les mauvaises surprises

Plusieurs éléments sont à installer depuis WebTotem, comme l’antivirus et un pare-feu. L’antivirus vérifie la présente de virus, de coquilles, et de porte d’accès dans les fichiers, grâce à un algorithme. Le pare-feu permet de savoir d’où viennent les attaques.

L’installation peut se faire manuellement ou bien automatiquement. Manuellement il faudra suivre plusieurs étapes… Automatiquement, il suffit de remplir quelques champs en connectant le serveur FTP et le tour est joué !

Des rapports de sécurité complets

Une fois ces deux éléments installés, il est possible d’analyser les enregistrements. De nombreux statistiques sont disponibles, notamment sur les attaques, mais aussi si les fichiers ont été atteints.

Le module de scoring scanne le site et permet d’obtenir un score afin de savoir si le site est suffisamment protégé ou non et quelles sont les améliorations pouvant être apportées. En fonction des éléments, des recommandations sont proposées pour améliorer la sécurité du site.

Les rapports et les statistiques peuvent facilement être partagés avec des collaborateurs et des clients, avec certains modules ou tous les modules, sur un domaine en particulier ou bien tous les domaines disponibles. Un fichier PDF sera alors fourni.

La licence WebTotem est actuellement proposée en promotion. Pour 59 dollars au lieu de 3600 dollars, il est possible d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’outil, pour 10 sites, tout en ayant trois sous comptes clients et la marque blanche. Deux autres offres sont proposées, pour ceux qui gèrent plus de sites ou souhaiteraient obtenir plus de sous-comptes.

