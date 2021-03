Depuis des années maintenant, les utilisateurs de Twitter demandent à ce qu’une fonctionnalité permettant de modifier leurs tweets après publication soit mise en place. Si l’oiseau bleu n’a apparemment toujours pas pour projet de plier à cette requête, il fait tout de même un petit pas vers ses usagers en testant une fonctionnalité permettant d’annuler la publication d’un tweet. Attention toutefois, celle-ci ne devrait être accessible qu’aux comptes payants.

L’annulation de tweets oui, mais à certaines conditions

Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle fonctionnalité a d’abord été repérée par Jane Manchun Wong, avant d’être confirmée par l’oiseau bleu auprès de CNET. Sur son compte Twitter, la chercheuse a publié un GIF (voir ci-dessous) montrant comment fonctionnera l’annulation de la publication d’un tweet.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021

Comme vous pourrez le constater, le principe de cette fonctionnalité est simple comme bonjour. Après la publication d’un tweet, un pop-up apparaît à l’écran en indiquant que « votre tweet a bien été envoyé ». Juste en dessous, s’affiche un bouton « undo » (que l’on pourrait traduire par « annuler ») intégrant une barre de progression. Cette barre, justement, indique le temps qu’il reste à l’utilisateur pour annuler la publication de son tweet, soit 5 secondes exactement.

Si l’usager clique sur le bouton avant la fin du temps imparti, il pourra alors modifier et corriger son tweet à sa convenance, avant de le renvoyer en publication. Certes, 5 secondes, ce n’est pas beaucoup, mais ça devrait néanmoins être suffisant pour relire son tweet et identifier d’éventuelles fautes d’orthographe, par exemple.

Néanmoins, comme nous le soulignions précédemment, tous les twittos ne devraient pas avoir accès à cette fonctionnalité. En effet, d’après les informations de Jane Manchun Wong, celle-ci ne devrait être rendue disponible qu’aux utilisateurs premium de la plateforme, c’est-à-dire à ceux qui payeront un abonnement pour avoir accès à certains privilèges. Une information à prendre au conditionnel, puisque le réseau social ne l’a pas confirmée à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Twitter fait prendre un nouveau tournant à sa plateforme

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans le virage à 180° que prend Twitter avec son réseau social. Fêtant ses 15 ans cette année, l’oiseau bleu a décidé de donner un coup de jeune à sa plateforme en y intégrant pléthore de nouveautés. Parmi elles, l’arrivée des communautés, des pages entreprises, des Supers Follow, l’intégration des vidéos YouTube ou encore une meilleure gestion de l’affichage des images.

Dans le même élan, Twitter prépare également une importante refonte de TweetDeck. Autant de nouveautés qui permettront à l’oiseau bleu de renouveler son expérience, de continuer à captiver l’attention de ses utilisateurs, et ainsi de se préparer à une concurrence qui s’annonce de plus en plus rude avec Instagram, Snapchat ou encore TikTok.