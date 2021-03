Aujourd’hui quasiment tout doit être illustré : présentation, site web, couverture d’article de blog, posts sur les réseaux sociaux… Plusieurs options existent pour cela : les bibliothèques d’images, les outils de création, le contenu généré par les utilisateurs, les possibilités sont nombreuses. Cependant, sans connaissance technique, obtenir par exemple une bannière unique pour un article s’avère complexe.

Haikei est un outil de conception basé sur le web permettant de découvrir et créer des ressources de conception SVG uniques : forme, arrière-plan… Un outil pratique pour tous les créateurs de contenu, les entrepreneurs et tous ceux qui ont besoin de visuels pour illustrer !

Des assets uniques pour n’importe quel besoin

Le fonctionnement d’Haikei est très simple. Une fois sur la plateforme il faut choisir parmi l’un des modèles déjà présents sur le site : wave, blob, circle scatter…

Ensuite, il suffit de modifier les paramètres visuels. Parmi ces derniers on retrouve :

la taille de l’élement : des dimensions sont proposées, mais il est aussi possible d’en insérer des personnalisées

le style : solid ou outline

l’interpolation : vagues, pics, marches

les directions

les couleurs

les paramètres de la forme

Ensuite, il faut cliquer sur le bouton avec le dés, pour laisser la magie d’Haikei opérer. Une fois terminé, il est possible de le télécharger au format SVG ou PNG.

Haikei offre de nombreuses options de personnalisation, permettant de créer des éléments vraiment uniques. Pour certains l’outil à lui seul, remplace plusieurs outils ! Un gain de temps donc, qui permet de créer des éléments pour les sites, les réseaux sociaux, les articles de blog, les présentations…

Haikei est pour le moment accessible gratuitement. D’ici les prochaines semaines une version payante sera disponible, avec un accès à plus de générateurs, plus d’option de couleurs, de fonctionnalités … Bref, une version plus complète de l’outil.