Ces dernières années, il est de plus en plus question d’entraves à la vie privée et à la neutralité du web. Des sujets qui inquiètent légitimement les internautes. Pourtant, il n’y a pas de fatalité : Internet demeure et doit continuer de demeurer un espace de liberté. Il existe des solutions simples pour vous protéger : la navigation privée, les bloqueurs de publicité, ou le VPN (Virtual Private Network).

En adoptant un VPN, vous mettez toutes les chances de votre côté pour assurer votre sécurité sur le web. Les réseaux privés virtuels ont plusieurs objectifs. Ils peuvent dans certains cas aider les opposants aux gouvernements autoritaires, permettre à un internaute de changer son adresse IP pour accéder à un service de streaming comme Netflix US et débloquer des films comme Casino Royale, There Will Be Blood ou Les Huit Salopards… Plus simplement, un VPN permet aussi de protéger un particulier au cours de sa navigation.

Pour bien choisir un VPN, il y a plusieurs critères à prendre en compte : la disponibilité du chiffrement des connexions, l’intégrité réservée à vos données personnelles ou encore la vitesse. NordVPN est un acteur majeur sur le marché des réseaux privés virtuels. Avec ses 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, sa renommée n’est plus à démontrer. Le service fête cette année sa neuvième année et vous permet à cette occasion de profiter d’une offre exceptionnelle.

NordVPN, le VPN qui se revendique comme le plus rapide du marché, vous offre une remise de -68% sur son abonnement 2 ans et une période supplémentaire offerte (1 mois, 1 an ou 2 ans…). Si vous aviez encore une petite hésitation, il est temps de craquer. Profitez du meilleur VPN du marché pour 2,97€ par mois. Sélectionnez le serveur de votre choix pour profiter d’une connexion sécurisée et adaptée à votre navigation sur le web.

Les fonctionnalités proposées par NordVPN sont adaptées à chacune des utilisations. Vous bénéficiez notamment de l’interruption de la connexion à Internet en cas de déconnexion imprévisible du VPN, ou de la détection des fuites DNS. Bref, en choisissant NordVPN, vous faites le choix de la sécurité, vos connexions seront intraçables.

Pour les utilisateurs iOS, il existe également une nouvelle fonctionnalité : Surveillance Dark Web. Tel un “Sherlock Holmes digital”, cette solution recherche les informations douteuses et mystérieuses sur le web afin de mettre en évidence des données personnelles qui pourraient vous appartenir.

Parce que oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais vos données personnelles peuvent se retrouver sur le dark web. Des hackers peuvent obtenir un accès illégitime à une base de données dans laquelle vos informations sont stockées. Quand cela se produit, ce n’est plus qu’une question de temps avant que vos données ne se retrouvent sur le dark web à des fins lucratives.

Avec Surveillance Dark Web, NordVPN est capable de scanner le dark web afin de vous alerter lorsque vos données personnelles sont repérées. Vous pourrez ainsi agir immédiatement pour limiter les conséquences. En 2021, il est temps de mettre toutes les chances de votre côté pour protéger vos données et parfaire votre cybersécurité.