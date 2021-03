Quand on a un site web, le référencement (SEO) a une importance cruciale. Se positionner devant les concurrents sur les moteurs de recherche, offrir une expérience utilisateur fluide sont des points essentiels. Seulement le SEO c’est technique et sans compétences, sans experts et sans patience, il est facile de perdre patience.

Screpy est un outil SEO et web analytics basé sur l’IA qui permet d’analyser et de suivre tous les paramètres d’un site web à partir d’un seul tableau de bord. Les paramètres essentiels comme le référencement, la vitesse des pages et bien d’autres sont fournies, évitant ainsi de passer d’une plateforme à l’autre. Screpy comprend plusieurs outils comme l’audit SEO, la vitesse des pages, le Google Rank Checker (SERP) et la validation des normes W3C. Un outil pratique pour les spécialistes du marketing et plus largement pour ceux qui ont un site web.

Un outil d’analyse puissant qui regroupe toutes les informations essentielles

Toutes les statistiques sont disponibles au même endroit, ce qui permet d’identifier et de corriger les problèmes et d’optimiser un site web en fonction des données en temps réel.

Screpy se différencie des autres outils de référencement par plusieurs points. L’outil sait que la vitesse d’un site a une incidence sur le taux de conversion. Il est ainsi possible d’analyser le score pour chaque paramètre et donc réaliser les mesures adéquates. L’outil offre divers conseils, qui peuvent facilement être mis en place pour améliorer le score.

L’outil pour améliorer les performances d’un site

Toutes les pages d’un site sont analysées et pas uniquement la home ou les catégories principales. Des notifications sont envoyées en temps réel lorsque le site est down ! Quand le serveur repart, l’information est transmise !

Enfin pour le SEO, des données en temps réel sont fournis sur le classement, afin de développer la meilleure stratégie. Par ailleurs, mention spéciale pour l’interface utilisateur qui est agréable à prendre en main !

Toutes les fonctionalités de Screpy sont proposées à vie pour 49 dollars seulement au lieu de 204 dollars. L’outil peut alors être utilisé sur 10 sites et 8 000 crédits d’analyse sont proposés.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.