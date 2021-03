Quand un site va être lancé, ou une refonte est en cours, il est important d’effectuer des tests, d’obtenir l’avis d’autres collaborateurs… Le problème est que faire des retours en direct est compliqué, les échanges se font par mail, par Slack via des captures d’écran est l’information est rarement centralisée.

Avec Brevy, il n’y a plu ce problème. Cet outil transforme un site web en un espace de travail collaboratif, permettant à tous les membres de votre équipe de laisser des commentaires ou signaler des problèmes directement en ligne. L’outil est pour le moment disponible en version bêta et durant une période limitée.

Se concentrer sur le feedback et non la manière de le donner



Brevy fonctionne un peu comme Google Docs ou Figma en rendant le processus de commentaires et de signalement des problèmes aussi facile que possible, tout en étant rapide et intuitif.Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, il est possible d’ajouter un commentaire en quelques secondes, l’assigner à une personne précise, en passant par un outil en particulier. Des réactions peuvent être ajoutées par d’autres collaborateurs sur un commentaire, des images…Brevy se connecte à de nombreux outils comme Slack, Jira, Asana, Trello, Github ou encore Monday.

Peu importe le poste d’un collaborateur, n’importe qui peut faire des retours et faire remonter un problème. Brevy permet de se concentrer sur le feedback et non sur la manière de le faire remonter. Il est également possible d’accéder à la console, ainsi qu’aux erreurs.

Les fonctionnalités actuellement accessibles en version bêta seront toujours gratuites. En ce qui concerne les outils de gestion de projet, l’enregistrement de session ou encore les fonctionnalités de capture de console, ces dernières sont pour le moment accessible uniquement sur invitation.