L’écosystème des réseaux sociaux évolue très vite. Chaque année, une panoplie de nouveaux acteurs et de nouvelles tendances offrent toujours plus de possibilités aux marques. Pour y voir plus clair, Meltwater vous propose de découvrir son webinar à la demande intitulé : “Réseaux sociaux : les tendances qui vont marquer 2021”. Paul-Louis Valat, responsable marketing France chez Meltwater et Isabelle Cougnaud, consultante social media, vous livrent les grandes tendances à venir au cours d’un webinar interactif.

Ce webinar d’une heure se découpe en trois parties :

3 tendances globales : un vrai virage à prendre

Quels sont les outils et les réseaux sociaux préférés des marques ?

Quels sont les meilleurs formats à publier en 2021 ?

Isabelle Cougnaud vous parlera notamment du “positionnement responsable” et de cette idée de ne pas faire de faux pas au risque de vous faire incendier sur les réseaux sociaux. Vous découvrirez au cours de ce webinar que 2021 sera l’année de l’authenticité. Dans votre ligne éditoriale, vous devez garder à l’esprit qu’il est temps de faire “place à la vraie vie”. Il est question ici d’humaniser votre présence sur les réseaux sociaux, notamment grâce au personal branding et à l’usage des ambassadeurs. Incitez votre communauté à créer du contenu pour valoriser votre marque.

Une troisième tendance émerge avec la pandémie de Covid-19. Le e-commerce a explosé et les réseaux sociaux comptent de nouveaux arrivants : les petits commerçants. C’est une vraie nouveauté et cela transforme l’usage des réseaux sociaux. Les plateformes proposent notamment de nouvelles fonctionnalités comme des boutiques en ligne sur Facebook et Instagram. Alors, bientôt de la vente en live sur TikTok ? Ce n’est pas impossible.

Dans ce webinar, Isabelle Cougnaud fait également un tour d’horizon des réseaux sociaux utilisés par les marques en 2021. Les marques ont concentré une large partie de leur budget sur Instagram, LinkedIn, YouTube et Facebook. Vous découvrirez également une évolution des algorithmes impulsée par la révolution TikTok. Avec son intelligence artificielle, le réseau social détenu par ByteDance casse les codes et inspire les autres réseaux sociaux.

La publicité payante s’impose comme un standard en 2021… Selon Isabelle Cougnaud : “pour apparaître dans le fil d’actualité de votre communauté, il est désormais quasiment indispensable de passer par la publicité”. Au travers de ce webinar, vous comprendrez également comment les marques réussissent à générer plus de conversation en se positionnant comme des médias.