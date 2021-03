Qui n’a jamais craqué en ayant cent onglets ouverts dans 3 fenêtres sur son navigateur ? Faire des recherches, s’informer, avoir des idées est très bien, mais s’organiser dans les navigateurs n’est pas toujours simple.

TabsFolders est un outil pratique qui permet d’enregistrer, organiser et partager des onglets/signets rapidement. TabsFolder est un système de gestion d’onglets facile à utiliser. Un outil qui s’inscrit dans la routine des blogueurs, des journalistes ou encore des internautes en quête d’efficacité !

Organiser des onglets beaucoup plus rapidement avec TabsFolders

Une fois l’extension ajoutée au navigateur, le stockage des onglets se fait facilement, notamment via l’interface en drag and drop.

Il est possible de créer des dossiers et des sous-dossiers pour organiser correctement les onglets et facilement retrouver le lien dont vous avez besoin.

On peut imaginer un dossier pour les articles sur Facebook, un onglet pour les articles sur le copywriting, les possibilités sont nombreuses. Avec un simple double-clic, tous les onglets en question s’ouvrent dans une nouvelle fenêtre.

Une synchronisation permanente

Des onglets peuvent également être ajoutés ou supprimés dans un dossier déjà ouvert.

Enfin, TabsFolder permet de facilement partager des liens avec des personnes d’une même équipe, sur Facebook, par mail ou sur Twitter. Tout le monde peut ainsi contribuer à des dossiers et partager des onglets différents ! Par ailleurs, les onglets sont disponibles sur tous les appareils, pour une synchronisation en continu, sur tous les navigateurs.

Une offre unique est actuellement proposée permettant de profiter de TabsFolders à vie pour 49 dollars au lieu de 120 dollars. Pour ce prix, 15 000 signets peuvent être sauvegardés, 10 navigateurs par compte, 3 jours de sauvegarde des données et une restauration gratuite par an, ainsi que l’exportation gratuite des signets

