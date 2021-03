La Région Île-de-France et Choose Paris Region ont présenté le 16 mars 2021 le bilan des Investissements Directs Étrangers (IDE) sur le territoire francilien au cours de l’année 2020. Des résultats historiques avec près de 11 000 emplois créés en Île-de-France. En 2020, il y a eu 336 investissements directs internationaux, qui doivent à terme permettre la création de 10 800 emplois. Une moyenne de 32 emplois par projet, contre 23 en 2019 et 15 en 2018…

Record historique pour la Région Île-de-France en 2020

Ces nouveaux chiffres prouvent une fois de plus que l’Île-de-France est la région la plus attractive d’Europe, surtout quand on sait que les investissements internationaux baissent de 42% au cours de l’année 2020 à travers le monde. Ces investissements sont essentiels pour la capitale : 17% des franciliens travaillent dans une entreprise non agricole et non financière sous contrôle étranger. C’est plus que la moyenne nationale qui est de 13%.

Comme le précise Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France : « nous sommes engagés pour attirer des projets à haute valeur ajoutée environnementale et sociale, à la pointe de l’innovation, pour construire une attractivité durable et innovante. Le Plan de relance économique, écologique et solidaire de la Région Île-de-France est une illustration de la priorité accordée aujourd’hui à ces sujets. Réussir la sortie de crise, soutenir l’activité des entreprises est indispensable pour retrouver de la croissance et la création d’emplois ».

Les investissements internationaux en Île-de-France en font la région la plus attractive d’Europe

Dans le détail, 64% de ces nouveaux emplois sont générés par les centres de décision, les services aux entreprises et la R&D. 2 028 emplois seront créés dans les centres de décision, un chiffre qui confirme la position de l’Île-de-France comme une région idéale pour pénétrer les marchés européens. 4 073 recrutements sont prévus dans le secteur des services aux entreprises, contre 2 534 sur l’année 2019. Une forte augmentation de + 61%. Enfin, les centres de R&D restent au même niveau qu’en 2019, malgré la crise sanitaire : ils représentent 12% du total des projets d’investissement accueillis en 2020.

Alors, quels sont les pays qui investissent le plus en Île-de-France ? Les États-Unis confortent leur place de leader. C’est (de loin) le premier pays créateur d’emplois dans la région avec 3 438 emplois créés en 2020 (+23 % par rapport à 2019). En deuxième position nous retrouvons l’Allemagne avec 2561 emplois créés, puis le Royaume-Uni avec 878 emplois, la Suisse avec 637 emplois, et l’Espagne avec 382 emplois. En tout, 42 pays ont investi en Île-de-France en 2020 contre 38 en 2019.

Pour Franck Margain, Président de Choose Paris Region : « en 2021, la Région Île-de-France et Choose Paris Region développeront encore le travail collectif, avec pour fil conducteur la volonté d’attirer des projets à forte valeur ajoutée environnementale et sociale, tout en réaffirmant l’ambition de rapatrier des centres de production créateurs d’emplois durables et à la pointe de l’innovation ».