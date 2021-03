Le marketing d’influence est un ensemble de techniques pour nouer des relations avec des personnes influentes afin de toucher son audience. Si l’objectif visé peut s’apparenter à celui recherché dans les relations publiques, la mécanique de mise en œuvre n’est pas du tout la même. Le marketing d’influence consiste à s’appuyer sur l’expertise en création de contenu et la bonne connaissance des audiences de personnes influentes dans le but de promouvoir votre produit ou votre service.

Pourquoi se lancer dans le marketing d’influence ?

Meltwater, une plateforme SaaS d’écoute et d’analyse des réseaux sociaux, spécialisée dans les campagnes d’influence, vous propose de télécharger gratuitement le guide du marketing d’influence pour découvrir cinq leviers sur lesquels baser sa stratégie. Dans ce livre blanc, vous aurez également toutes les clés pour bâtir votre propre stratégie d’influence. Vous aurez notamment à votre disposition des informations sur le brief de campagne et des outils pour mesurer votre retour sur investissement.

Se lancer dans le marketing d’influence, c’est :

Adopter une nouvelle manière de communiquer

Garantir une certaine authenticité

Encourager le bouche-à-oreille

Intégrer toute une communauté à vos campagnes

Améliorer l’image de marque et générer des ventes

Dans ce livre blanc, Meltwater vous présente les quatre étapes clés pour réussir vos campagnes. L’étape la plus sensible est le choix des influenceurs. Comment savoir s’ils sont réellement influents ? L’essor du marketing d’influence a poussé le développement d’une industrie parallèle : celle des faux influenceurs. Des internautes qui dopent artificiellement leurs statistiques en achetant des followers, pour tenter d’attirer les marques… Attention de ne pas vous tromper.

Quelles sont les bonnes questions à se poser ?

Vous pourrez également découvrir les retours de certains clients de Meltwater et les stratégies qu’ils ont choisi d’adopter. Itai Bichler, directeur marketing de SodaStream, précise que : “nous avons fait le choix de nous concentrer sur les influenceurs qui parlent de nous de façon naturelle. Lorsque les influenceurs nous mentionnent spontanément, cela a énormément de valeur à nos yeux. Ce type d’engagement nous permet d’établir une relation de confiance et d’authenticité avec tous nos consommateurs”.

Dans ce livre blanc, vous comprendrez également comment vous renseigner sur l’audience touchée par les influenceurs qui vous intéressent. Il est primordial d’analyser leur communauté : âge, sexe, centres-d’intérêt, localisation géographique. Cette communauté se rapproche-t-elle de votre persona ? Si oui, vous pourrez passer à l’étape suivante.

En téléchargeant le livre blanc de Meltwater, vous découvrirez aussi qu’il y a une manière bien spécifique de contacter les influenceurs… Bref, tout un tas de questions soulevées dans cet ebook pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et d’être guidés tout au long de la mise en place de votre stratégie de marketing d’influence.