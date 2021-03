Les utilisateurs américains d’iPhone (ils sont nombreux) peuvent maintenant compter sur un outil supplémentaire pour localiser les centres de vaccination à proximité. Avec un peu de retard sur la concurrence, Apple permet en effet à Plans, son application de guidage, d’afficher les centres proches de l’endroit où se trouve l’utilisateur. Pour ce faire, et comme le précise Engadget, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur la barre de recherche pour atteindre la section « Trouver à Proximité » (« Find Nearby » en anglais). C’est dans ce menu qu’Apple a ajouté une nouvelle icône permettant d’afficher en un clic les centres de vaccination les plus proches. Syndrome d’une époque, c’est ce même menu qui permet d’ordinaire de faire apparaître les bars, cafés et restaurants… il sert désormais (aussi) à l’effort de guerre contre la COVID-19.

Siri également mobilisé

Apple indique dans son communiqué que Siri est également mobilisé. Outre-Atlantique, l’assistant personnel du groupe peut désormais prendre en charge une nouvelle requête vocale : « Dis Siri, où puis-je me faire vacciner contre la COVID ? ». Notons qu’en France, l’application Apple Plans se limite pour l’instant à afficher les centres de dépistages les plus proches.

Comme le précise Engadget, cette nouveauté arrive après que Google et Facebook aient proposé eux aussi à leurs utilisateurs américains de l’aide pour trouver des centres de vaccination contre le coronavirus.

Sur Apple Plans, cliquer sur un centre permet (aux États-Unis) d’accéder à plus d’informations, comme ses coordonnées, son site web ou encore ses horaires d’ouverture. En tout, Apple explique que 20 000 centres sont actuellement listés par son application. Un chiffre qui devrait s’accroitre dans les prochaines semaines, à mesure que les centres, les prestataires de soins de santé et les laboratoires se seront fait connaître par le biais de l’Apple Business Register.

On peut raisonnablement imaginer qu’Apple déploiera cette fonctionnalité en France lorsque la campagne de vaccination s’étendra à plus de personnes.