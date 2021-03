E-business et e-commerce, quelles différences ?

En 2021, il est grand temps de différencier l’e-business du e-commerce. L’e-business est l’essence même d’une transformation numérique, car il s’agit de tirer parti de la technologie pour créer des expériences.

Parallèlement, l’e-commerce se concentre uniquement sur l’achat en ligne. Deux notions qui seront détaillées et examinées par Ibexa, au cours d’un webinar organisé le 18 mars prochain.

Ibexa développe une plateforme d’expérience numérique (DXP) qui permet justement aux entreprises de travailler sur l’e-business. Au cours de ce webinar du 18 mars à 11h, vous allez comprendre comment l’expérience numérique peut faire la différence et découvrir comment :

Vous équiper d’une solution unifiée pour créer des expériences engageantes et performantes sur l’ensemble du parcours client

Industrialiser votre présence digital avec une usine à site

Digitaliser vos processus et vos canaux de vente B2B.

Il est évident que la grande majorité du parcours d’achat est bien plus complexe que le simple fait d’acheter. Aujourd’hui, l’acte d’achat est devenu une formalité qui n’est certainement pas la plus difficile à numériser dans le cycle de vie global du client. En revanche, c’est sur la réflexion en amont qu’il y a plus de travail et d’efforts à fournir. C’est notamment vrai en B2B, vous le découvrirez au cours du webinar du 18 mars.

Comme l’explique Bertrand Maugain, co-CEO d’Ibexa : “historiquement, le secteur B2B avait trop souvent tendance à penser que « ce qui n’est pas cassé n’a pas besoin d’être réparé ». Mais on peut maintenant affirmer sans équivoque que la Covid a fait évoluer le modèle de vente traditionnel de manière définitive. La numérisation est désormais « impérative », et les acteurs B2B l’ont bien compris”.

Comment développer l’expérience client en B2B ?

C’est là que les plateformes d’expérience numérique (DXP) ont un rôle à jouer, pour créer des processus, pour et autour des expériences clients et non l’inverse. Selon Ibexa il existe deux niveaux d’expérience dans le B2B. Une expérience globale et une autre individuelle. Comme vous le découvrirez au cours du webinar d’Ibexa, ces deux niveaux d’expérience ont un impact significatif sur la manière dont les entreprises choisissent de travailler avec un fournisseur ou non.

Dans les deux cas, une expérience réussie est une expérience qui supprime les frictions, qui accélère et qui simplifie les processus. En 2021, nous savons que les acheteurs B2B cherchent du contenu sur les solutions qu’ils choisiront avant de se décider. Ils font cela pour éclairer leurs choix et s’assurer de prendre la bonne décision.

Le marketing de contenu permet évidemment de jouer sur l’expérience et c’est vrai en B2B comme en B2C. La marque John Deere fut l’une des premières entreprises à se lancer dans cette stratégie il y a plus de 100 ans avec son magazine « The Furrow”. Une revue pour aider les agriculteurs à s’informer sur les pratiques modernes et sur les dernières solutions technologiques proposées aux professionnels du secteur. Bref, vous en apprendrez davantage en suivant le webinar d’Ibexa le 18 mars prochain.