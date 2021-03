Les emojis sont aujourd’hui un vrai langage. Alors qu’en fonction des générations, leur usage varie, il reste utilisé par tous. Apple et Android proposent leurs propres emojis. Pour éviter d’être dépendant des emojis appartement à de grandes entreprises, des solutions existent !

Sensa propose son propre set gratuit avec les emojis les plus populaires, mais aussi des emojis vus nulle part ailleurs. Au total, plus de 300 emojis sont disponibles au format PNG, SVG, Sketch et Figma.

Sensa est une solution qui allie le design et la technologie pour créer des marques et des solutions multicanaux qui permettent aux gens de se sentir mieux chaque jour.

300 emojis uniques à utiliser !

Les emojis proposés dans Sensa Emoji sont uniques et prêts à être utilisés à n’importe quelle échelle et sur n’importe quel outil. Si vous souhaitez ajouter un emoji, il est possible d’en faire la demande. La collection d’emoji est disponible en HD et est entièrement vectorielle.

Les emojis peuvent être utilisés sur un site, dans des présentations ou encore sur les réseaux sociaux. Ils peuvent facilement être modifiés avec d’autres polices, d’autres couleurs. De nouveaux emojis sont ajoutés en continu !

Sur le site, il est précisé que toutes les cultures et toutes les couleurs de peau sont représentées.