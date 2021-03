En 2021, mesurer la performance des actions entreprises est d’une importance capitale pour les marques. Les données permettent de piloter vos projets, et c’est évidemment aussi le cas pour la communication. Dans ce livre blanc, Meltwater, leader dans la veille stratégique, vous révèle comment mesurer l’impact de vos actions de communication, quels indicateurs de performance choisir, et surtout comment calculer votre retour sur investissement.

Pourquoi faut-il mesurer l’impact de vos actions en communication ?

Selon Meltwater, il y a au moins cinq bonnes raisons de faire le bilan de vos campagnes :

Prouver le ROI de vos actions à votre direction

Identifier vos succès et vos échecs

Mieux vous positionner sur votre marché

Détecter de nouvelles opportunités

Planifier vos futures campagnes

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez également les témoignages des clients de Meltwater. Warren Talbot, Marketing Manager chez Vans, explique que : “Les rapports de performance sont à la base de notre stratégie et de nos prises de décision. La plateforme de Meltwater nous permet par exemple de mesurer l’impact de nos campagnes sur notre notoriété et notre chiffre d’affaires. En raison de nos succès et de nos efforts sur le digital, nous pouvons investir plus de ressources sur ce canal”.

Les six étapes pour mesurer les performances de vos campagnes

Parmi les six étapes pour mesurer l’impact de vos campagnes de communication présentées dans ce livre blanc, nous retrouvons notamment le choix des indicateurs de performance à suivre. Il existe des dizaines d’indicateurs. En fonction de vos objectifs et des canaux utilisés, à vous de choisir les bons. Dans cet ebook, Meltwater vous en propose une sélection intéressante.

Parmi les indicateurs de performance sur les réseaux sociaux, nous retrouvons : l’acquisition, l’interaction, la visibilité ou encore la notoriété. Pour les relations presse, ils sont légèrement différents : nombre de mentions, part de voix, présence géographique, sentiment des retombées, etc. Il existe également des indicateurs pour votre site web, comme le trafic, le référencement, le taux de rebond, le nombre de backlinks, ou encore la vitesse du chargement…

Comme vous le découvrirez dans cet ebook, vous devrez absolument calculer votre retour sur investissement pour mesurer avec précision l’impact de votre campagne. Pour cela, vous devrez penser à mettre en place des trackeurs en amont pour chaque canal. En revanche, si vous n’avez pas de lien, vous pourrez tout de même suivre les tendances d’achat et observer un éventuel pic qui pourrait signifier que votre campagne fonctionne.