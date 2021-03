Mark Zuckerberg a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités Facebook visant à « aider les gens à se faire vacciner contre la COVID-19 ». Parmi ces nouveautés, un outil pour trouver facilement des centres de vaccination, des chatbots WhatsApp qui permettront de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, ou encore l’ajout de labels sur les publications liées aux vaccins contre la COVID-19.

Facebook aide à l’organisation de la vaccination contre la COVID-19…

Le premier outil dévoilé par Facebook ne sera disponible dans un premier temps qu’aux États-Unis. Créé en partenariat avec le Boston Children’s Hospital, celui-ci consiste en une carte interactive qui permet aux utilisateurs américains d’identifier les lieux dans lesquels ils peuvent se faire vacciner. Une fois un centre de vaccination trouvé, ils pourront prendre connaissance de ses horaires d’ouverture, de ses informations de contact, et même cliquer sur des liens les renvoyant directement vers les pages web de prise de rendez-vous.

Disponible depuis le Centre d’information sur le coronavirus (COVID-19), cet outil sera disponible en 71 langues différentes, et Facebook prévoit déjà de l’étendre à d’autres pays, lorsque « la disponibilité des vaccins sera généralisée ».

En outre, Facebook a annoncé travailler en partenariat avec les autorités sanitaires et les gouvernements de plusieurs pays afin de mettre en place des chatbots WhatsApp permettant d’organiser la vaccination au sein de leurs territoires. Sur le blog du réseau social, Mark Zuckerberg explique : « La semaine dernière, la ville et la province de Buenos Aires, en Argentine, ont annoncé que WhatsApp sera le canal officiel pour envoyer des notifications aux citoyens lorsque ce sera leur tour de recevoir le vaccin. Au Brésil, une ligne d’assistance WhatsApp est utilisée comme canal d’information et de soutien pour les habitants de Serrana, où les autorités sanitaires testent le premier projet de vaccination de masse du pays. En Indonésie, le ministère de la santé a lancé la phase II de sa ligne d’assistance WhatsApp pour l’enregistrement des vaccins, étendant l’enregistrement des vaccins des travailleurs de première ligne aux personnes âgées ».

… et continue de combattre la désinformation liée aux différents vaccins

Facebook le sait : beaucoup de ses utilisateurs sont contre la vaccination, notamment en raison des fausses informations liées aux vaccins qui circulent sur les plateformes sociales. C’est pourquoi l’entreprise fondée par Mark Zuckerberg met désormais les bouchées doubles pour combattre les fake news présentes sur ses différents réseaux sociaux.

D’abord, en étendant son centre d’information sur le coronavirus à Instagram. Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs de Facebook y avaient accès. Ensuite, en apposant des labels sur les publications concernant les vaccins contre la COVID-19, tant sur Facebook que sur Instagram. En cliquant dessus, les utilisateurs pourront avoir accès à des informations vérifiées, puisqu’elles sont directement émises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Lancée mondialement, cette fonctionnalité sera d’abord disponible en anglais, français, espagnol, indonésien, portugais et arabe. Le réseau social prévoit néanmoins de la rendre disponible dans d’autres langues « dans les semaines à venir ».