Commercialisé depuis maintenant trois ans, le HomePod tire aujourd’hui sa révérence. Apple vient en effet d’annoncer la fin de la production de sa première enceinte connectée afin de se concentrer sur la déclinaison Mini sortie en novembre dernier.

Le HomePod laisse sa place à la version Mini

Lors d’un entretien avec TechCrunch le 12 mars 2021, Apple a confirmé la fin du HomePod. Présentée en 2017, l’enceinte connectée avait connu un succès modeste depuis son lancement. Cependant, le produit n’avait jamais réellement évolué et conquis un large public, notamment à cause de son prix de 349 euros au lancement, puis de 329 euros. L’arrivée d’un nouveau modèle beaucoup plus abordable et miniature en fin d’année dernière, le HomePod Mini, a finalement décidé l’entreprise à sauter le pas et abandonner sa première enceinte. Elle explique :

« Le HomePod mini a été un succès depuis son lancement à l’automne dernier, en offrant aux utilisateurs un son incroyable, un assistant intelligent, et un contrôle de leur maison connectée pour seulement 99 dollars. Nous concentrons nos efforts sur le HomePod Mini. Nous arrêtons le HomePod originel, qui continuera à être disponible tant qu’il y aura des stocks via notre site, les Apple Store et les revendeurs Apple autorisés. Apple fournira des mises à jour et des services à ses utilisateurs de HomePod, et une assistance technique au travers d’Apple Care ».

L’iMac Pro a aussi fait ses adieux récemment

Le HomePod premier du nom n’est cependant pas le seul produit Apple à avoir été abandonné lors du premier trimestre 2021. La firme à la pomme a en effet récemment fait ses adieux à l’iMac Pro. Sorti en 2017, l’ordinateur tout-en-un a vu la mention « Dans la limite des stocks disponibles » arriver sur la boutique d’Apple début mars. Interrogé par Mac Rumors, Apple a rapidement confirmé que la machine ne sera plus disponible après les derniers stocks écoulés. Seule la configuration standard est disponible à la vente. Il est ainsi fortement probable qu’Apple ne souhaite pas renouveler cette gamme au profit des Mac Pro sortis en 2019, ainsi qu’aux futurs iMac dotés des surpuissants processeurs Apple Silicon.