TikTok était prévenu : s’il n’était pas plus vigilant quant aux contenus publiés sur sa plateforme, il serait à nouveau banni du Pakistan. Chose promise, chose due : le pays a mis à exécution sa menace, en interdisant pour la deuxième fois le réseau social chinois sur son territoire.

C’est une décision ferme que vient de rendre le tribunal de grande instance de la ville de Peshawar. Le juge Qaiser Rashid Khan a sommé l’autorité des télécommunications au Pakistan (PTA) de bannir TikTok dans le pays, justifiant sa décision par le fait que certaines vidéos publiées sur la plateforme appartenant à ByteDance sont« inacceptables pour la société pakistanaise » puisqu’elles « colportent de la vulgarité ».

Notons qu’à l’heure actuelle, la raison pour laquelle la légalité de TikTok au Pakistan a été à nouveau remise en cause n’est pas claire : une tendance en particulier a-t-elle été l’élément déclencheur ? Difficile à dire. Il n’en demeure pas moins que l’interdiction du réseau social chinois a été rendue effective immédiatement après la fin de l’audience qui s’est tenue jeudi dernier. Dans un communiqué de la PTA, on pouvait ainsi lire : « En conformité avec les ordres de la Haute Cour de Peshawar, la PTA a donné des instructions aux fournisseurs de services pour qu’ils bloquent immédiatement l’accès à l’application TikTok ».

In respectful compliance to the orders of the Peshawar High Court, PTA has issued directions to the service providers to immediately block access to the TikTok App. During the hearing of a case today, the PHC has ordered for the blocking of App.

— PTA (@PTAofficialpk) March 11, 2021