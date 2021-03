Le gestionnaire de mot de passe Dashlane vient d’annoncer le lancement d’une refonte de la fonctionnalité Password Changer. Pour rappel, cet outil offre l’opportunité aux utilisateurs de changer un ou plusieurs mots de passe d’un simple clic. Il n’est pas nécessaire de se rendre sur le site et de modifier soi-même ses informations personnelles, le logiciel s’occupe de tout.

Changer un mot de passe n’a jamais été aussi simple

Disponible en bêta, la nouvelle version de Password Changer présente aujourd’hui l’avantage de fonctionner directement depuis l’appareil utilisé. Ainsi, les sites internet sur lesquels vous souhaitez changer un mot de passe seront moins susceptibles de considérer la procédure comme une tentative de modification non autorisée. Passant précédemment par les serveurs de Dashlane, le problème était en effet récurrent.

Autre amélioration, la fonctionnalité permet désormais de prendre en charge la demande de code d’authentification à double facteur. Si un site nécessite une information de ce type, une fenêtre pop-up s’ouvrira et demandera l’information directement à l’utilisateur afin de finaliser le changement de mot de passe. Dashlane précise tout de même que Password Changer admet quelques limites en prenant en charge uniquement une centaine de sites web comme les réseaux sociaux populaires, les plateformes de streaming, les boutiques d’e-commerce, ou encore les sites d’actualité.

Le remplissage automatique devient plus intelligent

L’entreprise annonce par ailleurs avoir retravaillé la fonctionnalité de remplissage automatique grâce au machine learning. Le nouveau système mis en place permet ainsi à Dashlane d’apprendre à reconnaître les champs à remplir sur les sites web que vous utilisez. À force d’entraînement, le remplissage automatique de vos informations d’identification se fera donc plus rapidement et plus précisément.

Pour profiter de ces deux fonctionnalités, rendez-vous directement sur le site dashlane.com/beta afin de vous inscrire au programme bêta grâce à votre adresse mail. Seul Password Changer est disponible pour le moment. Le nouveau système de remplissage automatique arrivera quant à lui dans la semaine.