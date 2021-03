La société singapourienne Grab envisage une introduction en bourse aux États-Unis. Par le biais d’une fusion avec Altimeter Capital Management, une société d’acquisition à finalité publique (SPAC, pour Special Purpose Acquisition Company), Grab pourrait faire son entrée en bourse.

Grab pourrait être valorisée à 40 milliards de dollars

Le marché des SPAC pourrait enregistrer la plus grosse opération de tous les temps avec l’introduction en bourse de la plus grande société de VTC et de livraison d’Asie du Sud-Est. Après avoir racheté les activités d’Uber en Asie du Sud-Est en 2018, Grab a totalement explosé dans la région pour devenir un leader incontesté. En 2020, la société de livraison a atteint un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars et a contribué à plus de la moitié de l’ensemble du marché de la livraison en Asie du Sud-Est.

Fusionner avec une SPAC est une technique de plus en plus plébiscitée par les grandes entreprises pour entrer en bourse. Une SPAC est une sorte de coquille vide qui a pour seule vocation d’utiliser les fonds levés lors de sa propre introduction pour acquérir en retour une entreprise non cotée. Grab pourrait lever entre 3 et 4 milliards de dollars auprès d’investisseurs privés dans le cadre de cette fusion. Cette levée de fonds lui permettrait d’être valorisée entre 35 et 40 milliards de dollars…

L’ascension du géant singapourien…

La société Grab, soutenue par Softbank, est aujourd’hui présente à Singapour, au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie, en Birmanie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. Un leader dans deux domaines : la livraison de nourriture et les VTC. Altimeter Capital Management est une société basée à Menlo Park, en Californie, qui investit principalement dans des entreprises technologiques. Aujourd’hui, elle s’apprête à parier un gros billet sur Grab. Si cette opération se concrétise, cela en ferait la plus grande opération par « société-chèque en blanc » jamais réalisée.

Si Grab en est arrivé à ce niveau-là, c’est parce que le marché a pris son envol en Asie du Sud-Est pour plusieurs raisons. Logiquement, la pandémie a eu des effets sur la demande dans cette région du monde, comme presque partout ailleurs. D’autres raisons ont permis à Grab de grandir très vite : la croissance économique de cette région du monde, l’urbanisation ou encore l’arrivée massive des smartphones.