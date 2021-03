Créer une présentation pour un client, un nouveau collaborateur ou encore pour présenter son portfolio est intéressant. Cependant, le manque d’inspiration peut rendre cette tâche très longue ! Quelle couleurs utiliser, quelles polices, quelles informations sur les slides ? Il existe aujourd’hui des outils offrant des templates complets pour réaliser des présentations rapidement.

Pitch offre une bibliothèque complète de templates gratuits. Pour présenter une entreprise, une idée, réaliser l’onboarding d’un collaborateur, les options sont nombreuses. Des entreprises comme Intercom, Unsplash ou encore Dribbble utilise Pitch.

Des présentations collaboratives et en temps réel



Grâce à Pitch, il est possible d’avoir de l’inspiration rapidement, mais pas seulement ! L’outil est collaboratif. Les équipes peuvent ainsi travailler en même temps sur une présentation en temps réel. Des slides peuvent être assignées à certaines personnes et l’avancée sur ces dernières est indiquée. Chacun peut également ajouter des commentaires afin d’avancer rapidement.

Des styles différents peuvent être appliqués à n’importe quelle diapositive. Par ailleurs, tous les templates sont personnalisables afin de correspondre à la charte d’une entreprise. Images, GIFs, vidéos, les possibilités pour raconter une histoire à travers une présentation sont nombreuses.

Si une de vos présentations méritent d’être montrée au monde entier, il est possible d’importer cette dernière sur l’outil, afin qu’elle sert au plus grand nombre.

Pitch est un outil freemium. L’offre Starter est gratuite et permet d’accéder à toutes les présentations, avoir un nombre illimité de membres et d’invités, collaborer en vidéo etc. Les deux offres payantes offrent plus de fonctionnalité, comme l’export de PDF non-brandé, des statistiques avancées…