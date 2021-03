Se lancer dans la création d’un site internet from scratch peut être un vrai défi. Il faut certes créer le site, les différentes pages etc, mais aussi enregistrer le nom de domaine, trouver le bon design, mettre en place un suivi analytics… La conception d’un site web demande souvent de grandes connaissances techniques, mais avec le développement des outils no-code, il devient plus simple de créer un site web.

WebStarts est une plateforme qui permet de créer un site internet, des landing pages, un blog ou une boutique en ligne, le tout sans avoir à coder. Des centaines de designs sont disponibles et personnalisables afin de créer le site parfait. Un outil pratique pour les créateurs de contenu, les marketeurs ou encore les personnes souhaitant facilement se lancer dans le e-commerce.

Créer un site rapidement sans passer des heures à coder

L’éditeur de WebStarts est très simple à prendre en main. Sur la gauche, différents éléments sont présents comme les pages, le design, le blog, la boutique… Sur la droite le site apparaît, ainsi que les modifications en temps réel.

Le site est divisé en trois parties : header, body et footer. Dans le « corps » du site, il est possible d’ajouter des éléments de texte, des images, des slideshows, des galeries d’images… L’ajout d’élément se fait tout simplement avec le drag & drop.

Des applications peuvent être ajoutées au site comme : une boutique en ligne, un blog ou un chat. Aucune intégration n’est nécessaire. Des formulaires peuvent être créés afin de capturer des leads etc.

Par ailleurs, l’outil WebStarts intègre toute une partie dédiée à l’analytics afin de suivre les données importantes de son site web et ainsi cibler les bons prospects…

WebStarts s’occupe également du nom de domaine. L’outil permet d’enregistrer un nom de domaine, faire une recherche de nom… Le site est d’ailleurs rapidement protégé grâce au processus automatisé de certification SSL de WebStarts.

WebStarts est un outil payant profitant d’une remise intéressante. Pour 59 dollars au lieu de 240 dollars, un accès à vie à WebStarts est proposé, avec 5 domaines, 5 adresses mail et 40 GB de stockage cloud. Pour ceux qui souhaitent profiter d’un nombre illimité de domaines et obtenir plus de stockage et d’adresses mail, une autre offre est disponible.

