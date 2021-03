Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un important incendie a détruit une partie du centre de données d’OVH à Strasbourg. Deux jours plus tard, l’entreprise française commence à y voir plus clair sur les dégâts exacts et le calendrier de redémarrage. Un premier planning a déjà été évoqué par Octave Klaba, PDG du groupe.

Nous savons que le data center strasbourgeois est composé de quatre parties : SBG1, SBG2, SBG3 et SBG4. OVH a confirmé que SBG2 a été détruit en intégralité, tandis que SBG1 n’a été détruit que partiellement. Les deux autres parties SBG3 et SBG4 n’ont pas du tout été touchées par l’incendie de jeudi matin.Cependant, elles ne sont évidemment plus alimentées en électricité.

Un premier chiffre du nombre de sites touchés a été annoncé par Netcraft : 3,6 millions répartis sur 464 000 domaines distincts… Du jamais vu. Dans le détail : parmi les sites utilisant un domaine rattaché à la France avec le « .fr », il y aurait 184 000 sites web touchés. Ce qui représente 1,9 % de tous les domaines « .fr » dans le monde. Des sites étrangers utilisant d’autres domaines nationaux, comme le « .uk » ont été touchés ainsi que des sites officiels en Pologne, en Côte d’Ivoire, ou au Pays de Galles.

Octave Klaba, le PDG du groupe, a annoncé sur Twitter un calendrier de reprise potentiel. Il est donc prévu de relancer SBG1 et SB4 le 15 mars. Ensuite, dans un second temps, SBG3 pourrait repartir dès le 19 mars. Il faudra un peu plus de temps pour SBG2…

Des travaux de raccordement électriques seront nécessaires pour permettre de relancer les différentes parties du data center. Il faudra également vérifier l’état de la salle réseau, probablement en reconstruire une autre, ainsi que contrôler la fibre optique. OVH prévoit des travaux d’une dizaine de jours pour réaliser ces différentes tâches.

Update 4pm

We plan to restart SBG1+SBG4+the network by Monday March,15 and SBG3 by Friday March,19.

In RBX+GRA we have the stock of new servers, pcc, pci ready to be delivered for all the impacted customers. Of course for free. We will add 10K servers in the next 3-4 weeks.

