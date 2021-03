Apple veut un pied-à-terre en Europe continentale pour la conception de ses puces 5G, mais aussi pour le développement de futures technologies sans-fil. Pour ce faire, la firme mise sur un nouveau site qui devrait ouvrir dès 2022. Baptisé European Silicon Design Center, et basé à Munich en Allemagne, ce centre doit faire l’objet d’un investissement massif de 1,2 milliard de dollars (soit environ 1 milliard d’euros) sous trois ans.

Apple heureux d’investir massivement en Allemagne

On apprend du site spécialisé TechCrunch que ce nouveau site accueillera une partie des 1500 ingénieurs d’Apple travaillant déjà dans capitale bavaroise, qui est actuellement le plus gros pôle ingénierique d’Apple sur le vieux continent. En Allemagne, la firme a par ailleurs déjà rassemblé une imposante équipe de spécialistes en puces de gestion d’énergie. Cette équipe représente rien de moins que la moitié des ingénieurs d’Apple en la matière. Installer une nouvelle usine, couplée à un nouveau centre de recherche et développement, en Bavière, est donc une suite logique pour la firme de Cupertino : le personnel étant déjà sur place.

Comme le rappelle, TechCrunch, les iPhone 12 et 12 Pro, compatibles 5G, utilisent actuellement des modems fournis par Qualcomm (avec lequel Apple a conclu un accord après une longue bataille judiciaire), mais le géant californien compte bien internaliser complètement la conception de puces 5G pour équiper ses prochains smartphones de modems « faits maison ». C’est à cette fin qu’Apple rachetait en 2019 la division d’Intel consacrée au développement de modems pour smartphones. Participer à la conceptions de ces fameuses puces 5G sera l’une des missions du nouveau centre de R&D bavarois.

Dans son communiqué, Apple indique enfin que ses dépenses outre-Rhin ne se limitent pas à ce seul projet. La firme rappelle travailler en partenariat avec de nombreux groupes allemands dont DELO, Infineon et Varta, et avoir dépensé près de 15 milliards d’euros au cours des 5 dernières années auprès de 700 sociétés teutonnes.