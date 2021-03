La communication asynchrone est aujourd’hui devenue un indispensable. Pouvoir discuter, échanger, réfléchir sans pour autant devoir être connecté à 9 heures pile sur une réunion Zoom est important. De nombreux outils se développent en ce sens. On peut citer Range, qui facilite le travail d’équipe dans Slack ou encore Grapevine.

Dans le même esprit, c’est aujourd’hui Weet que l’on présente. Cet outil disponible directement gratuitement et directement dans le navigateur web, permet d’enregistrer des vidéos de son écran ou de soi-même, de les envoyer et permettre aux destinataires de répondre à n’importe quel moment. Le projet a enfin vu le jour après 8 mois de développement.

Une communication plus efficace en interne et en externe

</center<

Weet est tout simplement un outil de messagerie vidéo qui facilite les conversations avec les équipes, les partenaires et les clients, de manière asynchrone.Weet dispose de nombreuses fonctionnalités comme l’enregistrement instantané, le partage d’écran, l’ajout d’arrière-plan virtuel, des filtres vidéo, des réactions avec des emojis ou encore des options de commentaires enrichis.

Il est également possible de mettre à jour la vidéo, même après avoir partagé le lien, ajouter des liens et un CTA dans une vidéo, de suivre qui regarde la vidéo. Gros plus, les vidéos sont automatiquement transcrites et sous-titrées et il est possible de faire une recherche à partir d’un mot clé.

Ainsi, à la place d’organiser des réunions longues et qui partent parfois dans tous les sens, chacun peut contribuer à sa manière, faire le point sur son avancée, ses besoins… Les utilisateurs peuvent s’enregistrer quand ils ont le temps et ainsi être plus productifs. Weet peut être utilisé au quotidien pour donner un avis sur une présentation, expliquer un processus, partager rapidement une idée, expliquer quelque chose à un client.

En interne ou en externe, Weet s’avère être un outil très pratique, pour créer des conversations personnelles avec une touche humaine.