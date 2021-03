Le fondateur et PDG de Zoom, Eric Yuan, a transféré une part des actions qu’il détient dans son entreprise. La valeur de cette part est estimée à 6 milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal.

Deux trusts au nom de Yuan et de sa femme ont ainsi donné 18 millions d’actions à un bénéficiaire non mentionné : cela représente 6% des actions en circulation de la société et 40% de leur participation dans l’entreprise. Ils sont décrits en tant que cadeaux sur le fichier de dépôt. Jusqu’à cette manœuvre qui s’est produite la semaine passée, Eric Yuan était le plus grand actionnaire de Zoom avec une participation de 15% de la valeur de la société et environ 40% du pouvoir de vote dans la firme, précise le média américain.

Dans un communiqué, un porte-parole de Zoom assure que « les distributions ont été effectuées conformément aux conditions des trusts d’Eric Yuan et de son épouse, et sont conformes aux pratiques habituelles de planification successorale des Yuan ». Il a néanmoins précisé que l’entreprise ignorait qui détenait désormais les actions. Interrogé par la BBC, un spécialiste de la firme de trading Oanda affirme que cette décision risque de « faire froncer les sourcils à certains », avant d’ajouter que « les investisseurs seront nerveux jusqu’à ce que nous sachions qui est le destinataire des actions ».

Fondée en 2011, Zoom a réalisé son introduction en bourse en 2019. La pandémie de Covid-19 a littéralement fait exploser le service de visioconférence, qui a été adopté par de nombreuses personnes pour effectuer des réunions virtuelles, ainsi que l’école à distance ou pour simplement garder le contact avec ses proches. Alors que les actions de la firme étaient évaluées à moins de 100 dollars au début de l’année 2020, elles ont dépassé les 500 dollars à la fin de cette même année. Lors de son bilan trimestriel portant sur les trois derniers mois de 2020, Zoom a ainsi révélé que ses profits avaient augmenté de 326% en 2020 par rapport à 2019.

En conséquence, son PDG de 51 ans est devenu l’un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune actuellement estimée à 13,7 milliards de dollars par Forbes. Il a même été élu « homme d’affaires de l’année » par le prestigieux Time Magazine.