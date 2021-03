Instagram fait un pas de plus vers une meilleure accessibilité sur sa plateforme en testant les sous-titrages automatiques dans son format Stories. Une nouveauté repérée par l’expert en réseaux sociaux Matt Navara et relayée sur son compte Twitter.

C’est au travers d’un nouvel autocollant que les sous-titrages automatiques sur les stories Instagram pourront être créés. Baptisé « Captions », celui-ci se trouvera au même endroit que les stickers de donation, de localisation ou encore de musique. Pour les utilisateurs, son fonctionnement est simple comme bonjour : il suffira de le sélectionner, de le placer à l’endroit souhaité, et le réseau social se chargera ensuite de retranscrire automatiquement les pistes audio. Notons qu’il sera également possible de changer la typographie du texte en fonction des différents choix proposés par l’application.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions’ sticker for Stories

You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3

— 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021