C’est sur son blog que Microsoft Garage (le laboratoire d’idées de la firme de Redmond), a annoncé le lancement d’une nouvelle app de retranscription de réunions en temps réel. Une idée pas si nouvelle, mais qui offre une restitution plus précise que d’autres applications grâce à l’intelligence artificielle et l’enregistrement sur plusieurs appareils.

Créé en 2009 par un petit groupe d’employés de Microsoft, Garage s’est ensuite agrandi très vite pour devenir un programme qui encourage les employés à travailler sur des projets expérimentaux qui les passionnent. Projets qui, s’ils présentent un intérêt, sont ensuite mis à disposition des internautes pour recueillir des retours avant d’être intégrés au sein des divers logiciels de la société. Le dernier projet en date s’appelle Group Transcribe.

Avec Group Transcribe, Microsoft repense la prise de notes en réunion. Bien que de nombreuses applications permettent déjà cette tâche, celle-ci va plus loin et utilise la collaboration pour offrir une restitution de la plus grande précision. Les participants se connectent à la réunion depuis leur téléphone via un lien ou QR code puis enregistrent simultanément la réunion. L’intelligence artificielle de Microsoft se charge du reste et utilise les divers enregistrements pour retranscrire la réunion instantanément et étiqueter les locuteurs en identifiant le volume capté par le microphone de chaque téléphone. L’IA est également capable de repérer la langue utilisée par chaque participant (parmi 80 langues) et traduire automatiquement leurs propos.

Grâce à Group Transcribe, Microsoft espère ainsi offrir une solution aux personnes ayant des problèmes auditifs ainsi qu’aux équipes multiculturelles. Toutes les conversations retranscrites étant ensuite enregistrées et archivées dans l’application. On peut ainsi y voir l’ambition de Microsoft d’allier le cloud et l’intelligence artificielle pour faciliter le quotidien de nombreux travailleurs et se rendre toujours plus indispensable auprès des entreprises. L’application qui rappelle l’Intelligent Speaker présenté dernièrement, est pour le moment distribuée à titre expérimental et vos données pourront être utilisées par Microsoft pour améliorer son logiciel. Par ailleurs l’application n’est disponible que sur iOS pour le moment.