Nombreuses sont les entreprises, tous secteurs confondus, à la recherche de ces profils hautement qualifiés de plus en plus indispensables pour le traitement des données. Les données c’est cette ressource brute que les entreprises transforment en or. Aucun doute, depuis une dizaine d’années, les Data Scientists ont la cote! Ceci s’explique par leur extrême spécialisation en gestion, analyse et exploitation de données. Selon Glassdoor, 88% des Data Scientists ont un niveau master, tandis que 46% d’entre eux sont titulaires d’un doctorat. Des organismes de formation spécialisés comme DataScientest, existent pour les étudiants, les professionnels en reconversion et les grandes entreprises souhaitant faire évoluer leurs salariés. Quelle formation choisir pour pouvoir ajouter ces deux mots précieux à la tête de son CV et ainsi espérer décrocher un job exaltant au salaire conséquent ? Les formations en Data Science de DataScientest comptent parmi les plus complètes et les plus reconnues du marché.

La pénurie de Data Scientists sur le marché du travail

Compte tenu de l’expertise nécessaire au bon traitement de données, les profils sont rares et les opportunités d’embauche grandissantes. Le besoin de former les professionnels de la Data Science de demain est né de l’explosion des datas collectées par les entreprises et institutions. Il existe aujourd’hui plus d’offres que de profils qualifiés et l’on constate une véritable pénurie de professionnels en data science sur le marché du travail.

« La science des données consiste à manipuler les données, à rechercher des modèles et à trouver des solutions pour augmenter les recettes, réduire les dépenses et, par conséquent, accroître la rentabilité globale des entreprises », Ken Poirot, Entrepreneur et Auteur de “Mentor Me: GA=T+E—A Formula to Fulfill Your Greatest Achievement”

Peu importe leurs activités, les entreprises cherchent à former leurs équipes et les faire monter en compétences dans le domaine des data sciences. Pour les accompagner, les experts de DataScientest proposent des formations en gestion, analyse et exploitation des données afin de permettre à des professionnels de se reconvertir ou de compléter leur bagage académique. Ils offrent ainsi cinq parcours professionnels de formation en science des données à destination des professionnels des grands groupes et des professionnels du scientifique en reconversion ou souhaitant acquérir de nouvelles compétences grâce aux formations suivantes :

«DataScientest c’est une vraie expertise en Datascience, délivrée avec un accompagnement sur mesure dans le souci constant de la satisfaction du client.» Xavier Bocher, Head of Credit Risk Internal Models au Crédit Agricole

Former les professionnels aux Data Sciences

DataScientest propose des formations aux durées variables selon le cursus: des bootcamps de 9 ou 11 semaines et des formations continues de 3 à 9 mois. Les apprenants des parcours DS, DA et DE co-certifiées par La Sorbonne reçoivent en plus de leur diplôme de Data Scientist, un certificat délivré par l’université. L’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne a en effet créé le Master en apprentissage MOSEF Data Science en partenariat avec les experts de DataScientest. Les apprenants ont la chance de prendre part aux journées spéciales et événements de la formation (journées Data, Challenges, etc.).

“DataScientest c’est de l’apprentissage riche, personnalisé et répondant aux problématiques réelles de l’entreprise”, Samir Ait Idir, Chief Data Officer & Head of Data Intelligence chez Orange Bank

Les avantages de ces formations d’excellence sont nombreux; les apprenants bénéficient d’une formation en blended learning grâce à une alternance entre des cours en ligne coachés (80%) et des cours en présentiel avec des visio conférence animées par des experts Data Scientists. Ils bénéficient également d’un accompagnement personnalisé, sur mesure et d’un support en ligne tout au long de la formation. Enfin, il existe plusieurs possibilités de financement, notamment grâce au compte personnel de formation, Pôle Emploi ou même un paiement en plus fois. Toutes les modalités se trouvent sur le site de DataScientest.

« Les données sont aux statistiques ce qu’une bonne offensive est à un quarterback vedette. » Charles Wheelan, professeur, journaliste et auteur de Naked Statistics, Naked Economics, and Naked Money.

Depuis 2015, DataScientest est le leader français de la formation professionnelle des Data Scientists. Plus d’une trentaine d’entreprises, notamment du CAC 40, ont déjà fait appel aux experts de DataScientest pour former leurs employés et composer leurs équipes de Data Scientists. La course aux données s’intensifie et grâce à DataScientest, les entreprises ont les moyens de rester compétitrices.