Après avoir passé des heures à travailler sur une newsletter, une campagne d’emailing, l’angoisse est souvent la même. Le taux d’ouverture va-t-il être bon ? Les adresses mail sont-elles toutes correctes ?

Vérifier sa base mail est important, faire le tri dans les adresses mail, supprimer celles qui n’existent pas sont des actions qui doivent être faites régulièrement. Cependant, cela prend du temps.

Mailcheck utilise divers algorithmes pour déterminer si les adresses mail d’une liste de diffusion appartiennent à de vraies personnes. L’outil garantit ainsi que les newsletters sont envoyées à des adresses mail actives, ce qui permet d’augmenter le taux de conversion. Un outil complet pour les équipes marketing qui souhaitent améliorer les performances de leurs emailing et diminuer le taux de rebond.

Envoyer des mailings à de vraies personnes

Pour vérifier une adresse mail, il suffit de l’entrer dans l’outil, cliquer sur valider et les résultats apparaissent. Mailcheck propose également une validation en masse des adresses mail, il suffit de télécharger un format au fichier TSV ou CSV directement dans l’outil. Les données partagées sont stockées en toute sécurité sur Google Cloud.

Grâce à l’API de Mailcheck, les utilisateurs avec des emails non valides, les robots ne peuvent pas entrer dans la liste de diffusion. Une personne qui tente de se créer un compte avec un faux mail sera automatiquement bannie de la base de données.

Mailcheck se différencie d’autres outils de validation en surpassant les contrôles SMTP grâce à des validations avancées, permettant d’ajuster le processus de filtrage. Mailcheck a ainsi une marge d’erreur inférieure à 3%, contrairement aux autres outils pour lesquels la marge d’erreur peut atteindre jusqu’à 30%.

Autre fonctionnalité intéressante, chaque adresse mail bénéficie d’un score de validation, ce qui permet de filtrer les différentes adresses. Mailcheck explique qu’une adresse avec score inférieur à 50% est invalide.

Enfin, Mailcheck offre divers outils permettant d’améliorer le ciblage des campagnes emailing.

Mailcheck est un outil payant profitant actuellement d’une remise importante. Pour 49 dollars au lieu de 5999 dollars, il est possible d’obtenir 2 millions de crédits et 100 000 crédits par mois (pour vérifier des adresses mail). Si vous souhaitez plus de crédits, d’autres offres sont proposées.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.