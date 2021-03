Cette nuit peu avant 1h du matin, un important incendie, depuis maîtrisé par une centaine de pompiers, s’est déclaré sur le site strasbourgeois d’OVHcloud. Si aucune victime humaine n’est à déplorer, les conséquences matérielles du drame risquent, elles, d’être nombreuses.

Pour avoir une idée des dégâts chez #OVH Strasbourg pic.twitter.com/8SHC1xInyJ — Karlesnine (@Karlesnine) March 10, 2021

Car la licorne française, qui prépare actuellement son introduction en bourse, est l’un des leaders de l’hébergement de sites Internet. OVH dispose de plus d’1,5 millions de clients à travers le monde grâce à ses 380 000 serveurs. Sur les quatre datacenters présents sur le site alsacien, le SBG2 a été entièrement détruit par l’incendie, et le SBG1 partiellement (quatre salles sur huit sont détruites). Octave Klaba, fondateur et PDG de la firme, explique sur Twitter que les deux autres, SGB3 et SGB4, sont actuellement éteints pendant que ses équipes travaillent sur un moyen de les redémarrer le plus rapidement possible.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

Les répercussions de l’incendie sont importantes avec de très nombreux sites Internet qui sont, de ce fait, inaccessibles. C’est par exemple le cas de ceux des villes de Colmar et de Saverne, du centre Pompidou de Paris, du club de Rugby de Clermont-Ferrand ou encore du kiosque du groupe SoPress (Society, SoFoot…). Certains ont toutefois pu récupérer l’accès à leur site, comme data.gouv par exemple. Dans un communiqué, OVHcloud déclare :

« Grâce à notre parc opérationnel de 15 datacentres en Europe, nos équipes techniques et commerciales sont pleinement investies pour accompagner nos clients, mettre en oeuvre des solutions et pallier l’indisponibilité de notre site strasbourgeois. Notre mission est d’offrir à nos clients une qualité de services optimale pour accompagner leurs activités en ligne et nous savons l’importance cruciale que cela revêt pour eux. Nous leur présentons nos plus sincères excuses pour les difficultés que cet incendie leur cause. Nous nous engageons ainsi à communiquer avec la plus grande transparence sur ses causes et ses impacts ».

Pour l’heure, il est donc encore difficile de savoir si certains des sites touchés pourront récupérer leurs données, tandis que de nombreux autres seront très impactés durant les prochains jours. « Nous communiquerons dès que possible avec la plus grande transparence sur l’avancée de nos analyses et la mise en œuvre de solutions », assure OVH.