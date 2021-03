De plus en plus populaire, TikTok, le spécialiste des vidéos courtes, incite aujourd’hui les réseaux sociaux à se réinventer. Suite à des tensions géopolitiques avec la Chine en juin dernier, l’Inde a décidé de bannir l’application sur son territoire. Face à cette situation, Facebook a rapidement réagi en lançant une fonctionnalité vidéo similaire sur Instagram : les Reels. Après un succès conséquent, la solution s’est même vue profiter d’un onglet dédié dans l’application. L’offensive n’est cependant pas terminée. Le réseau social souhaite désormais permettre aux créateurs de partager leurs Reels dans leurs fils d’actualités.

Le fil d’actualité Facebook s’agrémente des Reels

Pour le moment en test chez quelques célèbres Instagrameurs indiens, le partage de Reels sur Facebook a récemment été confirmé par un porte-parole du réseau social auprès de l’agence de presse Reuters. Facebook souligne aussi le fait que les créateurs de contenu pourront « choisir de faire recommander leurs Reels sur Facebook ». Les vidéos courtes pourront alors être présentées en tant que contenu recommandé dans le fil d’actualité des utilisateurs.

À travers cette nouvelle initiative, la plateforme souhaite permettre aux créateurs d’atteindre de nouveaux publics, mais aussi de permettre à d’autres personnes de « créer et découvrir du contenu plus divertissant ». Pour aller plus loin, Facebook ajoute que la fonction de Reels sera prochainement introduite directement dans son application principale, comme ça avait pu être le cas avec les Stories.

Le réseau social fait tout pour concurrencer TikTok

Face à TikTok, Facebook fait aujourd’hui tout son possible pour rattraper son retard grâce aux Reels sur Instagram. La firme s’est ainsi empressée de copier des fonctionnalités audio de son concurrent chinois avec par exemple la sauvegarde de sons ou bien la création de pages regroupant les contenus créés avec une même musique.

L’e-commerce est aussi arrivé dans les Reels avec le lancement de la fonction shopping permettant de consulter les produits présents dans les vidéos. Instagram est même allé jusqu’à arrêter de mettre en avant les vidéos courtes contenant le filigrane TikTok afin de promouvoir les contenus originaux sur son réseau social.