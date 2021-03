Depuis plusieurs années, le marketing a bien évolué. Le consommateur s’implique aujourd’hui énormément avec les marques. C’est pourquoi le marketing interactif est de plus en plus utilisé, afin de développer davantage les interactions. Avec les réseaux sociaux notamment, le consommateur peut facilement prendre la parole, échanger avec une marque, donner son point de vue et créer du contenu (UGC).

Pour inciter celui-ci à passer à l’action, ou en tout cas faciliter cette dernière, il faut avoir une parfaite connaissance de sa cible et faire preuve de créativité dans les mécanismes ! Qualifio, la plateforme SaaS qui facilite la collecte de données par le contenu interactif, propose un free tool intéressant.

Ce dernier n’est autre qu’un générateur d’idées marketing interactives. Pour éviter le syndrome de la page blanche et tout simplement avoir une base d’idées à développer, ce générateur se positionne comme une porte d’entrée à la mise en place de campagnes de marketing interactives. Indispensable.

3 questions pour obtenir des actions à mettre en place !

Si le fait de devoir répondre à trois questions vous ennuie déjà, lisez ce qui suit. Les questions proposées par Qualifio sont très simples, évitent les propositions génériques traditionnelles et moins de 30 secondes sont nécessaires pour obtenir des idées marketing activables. La première question concerne votre secteur d’activité, la seconde les objectifs marketing que vous souhaitez atteindre et la troisième interroge les sujets qui vous intéressent. Avec vos réponses, le générateur d’idées se met au travail !

Contrairement aux voyants qui prédisent l’avenir, le générateur offre des idées concrètes et originales pour atteindre vos différents objectifs (engagement, segmentation, conversion, collecte de données et fidélisation). Après avoir répondu aux trois questions et rempli un formulaire, la liste d’idées apparaît.

Les différentes idées sont regroupées par thèmes, par exemple le confinement, la journée internationale des femmes, etc. On retrouve finalement les marronniers phares du mois. Pour chaque thème, des idées d’actions concrètes sont proposées. Sur certaines actions, des campagnes déjà mises en place sont présentées afin d’avoir une idée concrète de ce qui est réalisable.

Les possibilités dans le marketing interactif sont nombreuses avec des concours, des quiz, des sondages et bien d’autres propositions. Si vous souhaitez recevoir davantage d’idées marketing et trouver encore plus d’inspirations pour vos campagnes marketing, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Qualifio.

Pour gagner du temps en brainstorming !

Le générateur proposé par Qualifio permet par exemple d’amorcer un brainstorming sur la base d’éléments concrets. Pour éviter les réunions qui tournent en rond, le générateur offre alors une base de discussion menant à des stratégies de marketing interactif plus poussées, originales et innovantes.

Peu importe le secteur d’activité, le type d’entreprise ou encore votre objectif marketing, les idées proposées gratuitement par le générateur sont applicables à tous et surtout personnalisables. L’outil gratuit permet ainsi de gagner du temps dans la réflexion d’une stratégie marketing. Sur les réseaux sociaux, votre site, votre newsletter ou dans une campagne de marketing plus traditionnelle, les idées du générateur sont une vraie source d’inspiration !