Depuis près d’un an maintenant, l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux connaît un boom ! Ce n’est pas vraiment une surprise. Le temps passé sur internet ces derniers mois a bondi de 29% et sur les réseaux sociaux, c’est une hausse de +8,7% qui est observée.

Pour garder contact, pour se divertir, pour s’informer ou tout simplement pour se détendre, les réseaux sociaux et plus largement internet, sont une place de choix, avec des opportunités business.

Pour profiter de cet engouement digital, les équipes d’Ad4Screen et plus précisément Pablo Belmonte, Business Developer, vous dévoileront les best practices et les pièges à éviter sur ces leviers en 2021.

Les GAFA et les réseaux sociaux offrent de nombreuses opportunités notamment publicitaires. Acquisition, engagement, conversion, fidélisation en fonction de vos objectifs, ces leviers répondent à vos besoins. Alors que les internautes y passent de plus en plus de temps, les marques sont en concurrence constante pour atteindre leurs cibles et se démarquer.

Grâce à son expertise du marché mobile, Ad4Screen est en mesure de fournir des conseils, mais aussi les pièges à éviter sur les réseaux sociaux.

En moyenne, un internaute passe 3h et 22 minutes sur internet via son mobile. Ce dernier se voit proposer de nombreux messages et son temps d’attention est limité. Pour attirer son attention, il est important de définir une stratégie social media, avec des leviers précis à activer. C’est là tout l’objectif du webinar proposé par Ad4Screen. Dans ce dernier qui aura lieu le 16 mars prochain à 10 heures, quatre grands thèmes seront abordés.

Le programme de l’événement :

Les chiffres clés du marché mobile

Comment optimiser sa stratégie Social Media sur mobile ?

Les principaux leviers Social Media à activer

Les GAFA : La base d’une stratégie performante

Ce webinar s’annonce intéressant et surtout très utile pour les équipes marketing et communication qui souhaitent développer leur stratégie d’acquisition via le social media. Un moment rempli d’enseignements, qui permettra d’ajuster les stratégies déjà mises en place et surtout les améliorer ! L’équipe d’Ad4screen répondra à toutes vos questions le 16 mars prochain dès 10 heures.

Depuis plus de 10 ans maintenant, Ad4Screen est une référence de l’acquisition mobile. L’entreprise travaille avec des clients de renom comme Le Figaro, Europcar, ClubMed, des acteurs de tous les secteurs d’activité.

Pensez à vous inscrire pour retrouver les meilleurs conseils pour performer sur les GAFA et les réseaux sociaux et découvrir les erreurs à éviter !