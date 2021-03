Les joies de la prospection. Entre les personnes qui ne répondent pas, celles qui réfléchissent longuement à la proposition, ceux qui négocient… Enfin, ça c’est lorsqu’on réussit à obtenir les bonnes informations sur un prospect. Adresse mail, nom, prénom, numéro de téléphone, la recherche n’est pas toujours simple ! Via LinkedIn, des possibilités sont offertes et il est temps d’en tirer profit !

ZeroIn est un outil qui permet de collecter des données commerciales ciblées à partir de LinkedIn et de vérifier ensuite les emails à utiliser pour les futures campagnes ! Le potentiel de LinkedIn est ainsi maximisé et un vrai gain de temps est proposé. ZeroIn se révèle comme un outil complet pour les sales !

Collecter facilement les données de prospects

L’outil permet d’obtenir des emails commerciaux vérifiés et 26 autres points de données, comme le numéro de téléphone, le post occupé ou encore le pays d’activité. Peu importe le type de compte LinkedIn (gratuit ou payant), les informations peuvent être trouvées. Il suffit de bien définir les critères de recherche et de vérifier les résultats !

Des données facilement exportées

ZeroIn n’utilise pas les emails des profils LinkedIn qui sont souvent personnels. Le plugin Chrome utilise une technologie unique de vérification en cinq points pour valider les e-mails professionnels en temps réel, ce qui minimise les rebonds si on décide de s’en servir en emailing. Le plugin permet également de savoir si vous avez déjà une adresse mail pour éviter les doublons dans les listes.

Via le portail utilisateur ZeroIn toutes les données collectées sont disponibles. Les données peuvent être modifiées, mises à jour, déplacées ou encore exportées vers Excel, Google Drive, Pipedrive etc.. Des mails et informations commerciales peuvent être extraits de manière individuelle ou bien en masse et en une seule fois.

Enfin, via ZeroIn, une liste de prospects peut être téléchargée afin de vérifier la liste.

ZeroIn est un outil payant profitant d’une offre temporaire avec un sacré discount. ZeroIn est proposé à vie pour seulement 49 dollars. Pour ce prix 3 000 vérifications d’emails sont proposées par mois et 1 000 crédits sont également disponibles pour revérifier des adresses email provenant de listes externes.

